17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал «космические» пейзажи в кратере вулкана
Вулкан является действующим, но пока спит
Фотограф Гиоргос Карампотакис создал небольшую серию «инопланетных» пейзажей, снятых на действующем вулкане Нисирос в Греции. Исследуя одноименный остров и вулкан, Гиоргос добрался до самого большого и известного кратера Стефанос, достигающего в размерах 300 метров.
Там он сделал серию удивительных снимков, запечатлев вырывающиеся
Кстати, вулкан Нисирос является одним из активных в Европе. Несмотря на то, что последнее извержение произошло здесь около 700 лет назад, из его кратеров периодически вырываются струйки газа и пепла.
Екатерина Гура