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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал «космические» пейзажи в кратере вулкана

Вулкан является действующим, но пока спит

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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Фотограф Гиоргос Карампотакис создал небольшую серию «инопланетных» пейзажей, снятых на действующем вулкане Нисирос в Греции. Исследуя одноименный остров и вулкан, Гиоргос добрался до самого большого и известного кратера Стефанос, достигающего в размерах 300 метров.

Там он сделал серию удивительных снимков, запечатлев вырывающиеся из-под земли пары, разноцветные камни, а также Млечный путь над вулканом.

Кстати, вулкан Нисирос является одним из активных в Европе. Несмотря на то, что последнее извержение произошло здесь около 700 лет назад, из его кратеров периодически вырываются струйки газа и пепла.

Екатерина Гура

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