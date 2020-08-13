Матпомощь вернуть? Что ждет застрявших за границей россиян

Когда в самом начале пандемии коронавируса рейсы Минобороны вывозили из китайского Уханя наших сограждан, это была эвакуация под девизом: «Своих не бросаем».
К моменту, когда границы многих государств оказались на замке и самолеты практически не летали, за рубежом оставались тысячи россиян. Тогда же было решено организовывать вывозные рейсы.
Однако относительно бесплатными они были только для тех, кто имел на руках неиспользованный билет российского авиаперевозчика, другим же надо было за полет платить.
Так, студентке Ксении Б., проходившей языковую практику в Японии, удалось вскочить в один из последних вывозных рейсов и долететь из Токио до Владивостока за 200 евро.
Сейчас оттуда выбраться уже крайне сложно: вывозных рейсов от России нет, поскольку есть японские. Но Страна восходящего солнца организовала их для своих и по льготной цене. Иностранцам тоже можно вылететь в Москву, но уже безо всяких льгот. Например, прямой рейс JAL обойдется россиянину примерно в 80 тысяч рублей.
Около 200 евро стоили билеты на вывозные рейсы в период пандемии и из некоторых других стран — например, из Испании. Разумеется, на некоторые направления были цены и выше. Это — ответ тем, кто думал, будто отдыхающих вывозят бесплатно.
Разумеется, для застрявших за границей эти вывозные рейсы были спасением. Тем более что далеко не все из возвращавшихся бездумно улетели на отдых прямо перед объявлением пандемии. Были среди них и те, кто уехал за границу еще за несколько месяцев до ее начала. Некоторые — по работе, учебе или семейным обстоятельствам.
Литературный критик Александр Гаврилов, который в тот период находился в Перу, рассказал Вестям.Ru, что российское консульство очень оперативно давало информацию о происходящем, а сотрудники диппредставительства участвовали во всех бесконечных чатах, которые создавали застрявшие путешественники.
Он говорит, что довольно быстро был организован эвакуационный рейс из Лимы, а всем, кто хотел на него попасть, но был в других городах, были выписаны официальные бумаги для коммуникации с военными заставами на дорогах.
«Меня работа восхитила и поразила. При всей моей обычной критичности, не могу придумать, чего бы я ещё хотел от консульства в таком хаосе, — признался Александр.
Однако сложнее всего пришлось тем, кто не попал на такие вывозные рейсы: например, не набиралось достаточно пассажиров на самолет.
Люди, которые не планировали надолго застревать за границей, оказались действительно в сложной ситуации: деньги таяли, перспективы вернуться на Родину были туманны.
О таких тоже подумали: 3 апреля вышло Постановление правительства РФ № 433 «Об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Те, у кого были обратные билеты, но они физически не имели возможности вернуться на Родину из-за приостановленного авиасообщения, должны были получать по 2400 рублей на одного взрослого и по 1600 рублей на одного ребенка в день. Расходы на оказание помощи осуществлялись за счет бюджетных средств, выделенных МИДу РФ на эти цели.
Согласно официальной информации, всего с начала года на эти цели было выделено больше 1 миллиарда рублей.
Впредь такую помощь получившим ее людям предлагается компенсировать в течение трех месяцев после возвращения на Родину. Такая инициатива Министерства иностранных дел содержится в соответствующем проекте постановления.
Вполне вероятно, что застрявшие за границей по независящим от них причинам и оказавшиеся без денег люди будут согласны и на такой вариант. Однако, как показала практика, процесс получения матпомощи за границей далеко не везде был гладким. Причина — и в технических сбоях, и в пресловутом человеческом факторе.
Так, например, яхтсмен Андрей Петров из Петербурга, поневоле застрявший в Малайзии на 4 месяца без возможности попасть на вывозной рейс, рассказал Вестям.Ru, что сам он за это время получил лишь сумму на 20 дней из примерно 120-ти, а некоторые из товарищей по несчастью не получили за это время вообще ничего и были вынуждены выживать, кто как мог.
На вопрос, почему так произошло, Андрей ответил, что людям не удавалось наладить обратную связь с теми, от кого зависело направление матпомощи.
Однако были и другие истории. Проживающая в Германии Ольга К, у которой в Петербурге во время пандемии умер отец, рассказала, что огромное количество незнакомых людей пришло ей на помощь — от волонтеров портала госуслуг и до министра связи РФ Максута Шадаева, который, узнав о ее ситуации, лично перезвонил Ольге и детально объяснил, что нужно предпринять, чтобы попасть на вывозной рейс до Петербурга в условиях пандемии.
Разумеется, этот случай — уникальный, но наверняка любителям путешествий будет спокойнее знать, что оказавшись в непредвиденной ситуации на чужбине, они действительно не останутся без помощи Родины, даже если потом ее придется возвращать.