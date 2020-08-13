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18:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

Стокгольм и Лондон: стратегии борьбы с Covid-19 разные, результат — одинаковый

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Лондоне и Стокгольме оказались приблизительно одинаковыми, несмотря на разные стратегии в борьбе с Covid-19 в двух странах, свидетельствуют данные исследования.

Источник: GETTY IMAGES

Стокгольм с самого начала пандемии решил отказаться от введения строгих карантинных мер. В то время как практически во всех европейских странах был введен локдаун, в Швеции работали рестораны и магазины.

Эксперты прогнозировали, что к маю иммунитет к коронавирусной инфекции будет у 40% населения Стокгольма.

Однако, как следует из данных проведенного в апреле исследования, только у 17% населения шведской столицы к началу мая были антитела к Covid-19.

Результаты исследования были опубликованы в британском медицинском журнале Journal of the Royal Society of Medicine.

Как выяснилось, столько же — 17% населения Лондона — в апреле и мае получили иммунитет к коронавирусной инфекции.

И это при том, что в Британии, которая изначально рассматривала вариант отказа от строгих карантинных мер в пользу «коллективного иммунитета», в итоге был введен длительный и строгий локдаун.

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Кроме того, уровень смертности от Covid-19 оказался в двух странах почти одинаковым, несмотря на принципиально разные стратегии в борьбе с коронавирусом. В Британии, население которой превышает 66 млн человек, от коронавирусной инфекции скончались более 46 500 человек, это 0,07% населения страны. В Швеции, где живут 10 млн человек, жертвами Covid-19 стали 5 500 человек, то есть 0,06%.

При этом и Швеция, и Британия оказались в числе европейских стран с самой высокой смертностью от Covid-19.

В Швеции показатели смертности от коронавируса оказались самыми высокими в сравнении с другими странами Северной Европы, где был введен карантин.

Власти Швеции в начале пандемии сделали выбор в пользу «коллективного иммунитета» и поэтому отказались от введения локдауна. Тем не менее, жителям страны было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, по мере возможности оставаться дома, а компаниям было рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционную работу.

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Аналогичный вариант мягких ограничительных мер рассматривали и власти Британии, однако с ростом числа заражений отказались от этого варианта и ввели строгий карантин. Соблюдение социальной дистанции и отказ от социальных контактов для британцев является более сложной задачей, чем для шведов, в том числе и из-за более высокой плотности населения. Плотность населения в Швеции составляет 20 человек на квадратный километр, тогда как в Британии — 255 человек на квадратный километр.

«Чтобы не объяснять эту стратегию традиционной шведской склонностью к риску, нам следует помнить о том, что мы почти оказались на той же самой дорожке», — пишут авторы исследования Дэвид Голдсмит и Эрик Орловски из Университетского колледжа Лондона.

«На данный момент, несмотря на строгий (хотя и введенный с запозданием) локдаун в Британии, и более сдержанные ограничительные меры в Швеции, в двух странах зафиксирован самый высокий средний уровень смертности от Covid-19 за семидневный период, по сравнению с другими скандинавскими странами и другими странами Европы», — пишут авторы исследования.

Однако ученые отмечают, что оценить эффективность принятых мер и выявить просчеты можно будет не ранее, чем через год.

Кроме того, сейчас пока не установлено, как наличие антител в крови влияет на иммунитет, обеспечивает ли наличие антител в крови полную или хотя бы частичную защиту от Covid-19. Также ученые пытаются выяснить, как долго сохраняются антитела после перенесенного заболевания.

Авторы исследования подводят к предположению, что, возможно, власти Швеции ошиблись, рассчитывая на выработку «коллективного иммунитета» у населения страны, отмечает Саймон Кларк из Университета Рединга.

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