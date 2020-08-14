ВОЗ: на лекарства и вакцины от коронавируса нужно не менее $100 млрд

«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», — сказал господин Гебрейесус на брифинге в Женеве (цитата по ТАСС).
«Разработка вакцин — это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки, — отметил гендиректор ВОЗ.— Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов, чтобы иметь максимальные шансы на достижение решения».
По словам господина Гебрейесуса, когда эти вакцины будут созданы, следует ожидать превышения спроса над предложением.
Старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлворд на брифинге заявил, что у организации пока недостаточно информации о вакцине, разработанной в России, чтобы рекомендовать ее масштабное применение. «Мы ведем обсуждения с Россией для того, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые он прошел, для определения последующих шагов», — сказал господин Эйлворд.
О том, что зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщил 11 августа президент Владимир Путин. Вакцина поступит в оборот 1 января 2021 года. По словам министра здравоохранения США Алекса Азара, Россия одобрила вакцину до завершения финальной, третьей фазы клинических испытаний и до сих пор не опубликовала никаких научных данных о первых двух фазах испытаний. ВОЗ сообщила, что с нетерпением ждет возможности ознакомиться с результатами клинических испытаний российской вакцины.