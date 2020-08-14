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01:38 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: на лекарства и вакцины от коронавируса нужно не менее $100 млрд

На разработку средств борьбы с коронавирусом COVID-19, в основном на вакцины, потребуется не менее $100 млрд инвестиций, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, миру нужно большое число различных вакцин, чтобы увеличить шансы на успех в борьбе с пандемией.

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Источник: РИА "Новости"

«По нашим оценкам, миру потребуется израсходовать по меньшей мере $100 млрд на новые инструменты, особенно на вакцины, которые разрабатываются», — сказал господин Гебрейесус на брифинге в Женеве (цитата по ТАСС).

«Разработка вакцин — это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки, — отметил гендиректор ВОЗ.— Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов, чтобы иметь максимальные шансы на достижение решения».

По словам господина Гебрейесуса, когда эти вакцины будут созданы, следует ожидать превышения спроса над предложением.

Соревнование за поставки уже приводит к «вакцинному национализму», что влечет за собой риск сильного роста цен. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество к солидарности в вопросе обеспечения вакцинами населения планеты.

Старший советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлворд на брифинге заявил, что у организации пока недостаточно информации о вакцине, разработанной в России, чтобы рекомендовать ее масштабное применение. «Мы ведем обсуждения с Россией для того, чтобы получить дополнительную информацию, чтобы выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые он прошел, для определения последующих шагов», — сказал господин Эйлворд.

О том, что зарегистрирована российская вакцина от коронавируса «Спутник V», сообщил 11 августа президент Владимир Путин. Вакцина поступит в оборот 1 января 2021 года. По словам министра здравоохранения США Алекса Азара, Россия одобрила вакцину до завершения финальной, третьей фазы клинических испытаний и до сих пор не опубликовала никаких научных данных о первых двух фазах испытаний. ВОЗ сообщила, что с нетерпением ждет возможности ознакомиться с результатами клинических испытаний российской вакцины.

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