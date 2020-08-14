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00:43 (мск), источник: Известия

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи

Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи, в том числе номиналом 10 рублей. Такие выводы эксперты делают на основе данных ЦБ, согласно которым на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот увеличивается производство монет, в том числе и больших номиналов.

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Так, по состоянию на конец 2019-го в обращении находилось 67,8 млрд монет, а в этом году их количество увеличилось еще на 362 млн штук.

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«Банк России вынужден каждый год выпускать в обращение монету, потому что часть ее оседает в копилках или теряется. Например, за 2019 год Банк России выпустил в обращение дополнительно по семь монет на каждого жителя. По состоянию на 1 июля 2020 года в платежный оборот в нашей стране выпущено 68,2 млрд монет», — объяснили в регуляторе.

Таким образом, если округлить, то окажется, что на одного россиянина сейчас приходится по 465 монет. При этом наиболее активно используется в обороте мелочь номиналом пять и 10 рублей, добавили в ЦБ.

Необходимость дополнительного выпуска в регуляторе объяснили тем, что граждане не возвращают монеты в оборот. Проще говоря, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты, мелочь, даже крупных номиналов, оседает на руках у граждан, поскольку носить ее тяжело, а покупательная способность низкая. И округление в расчетах идет уже по 50 рублям.

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