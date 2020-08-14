04:02 (мск), источник: Ведомости
Число заключенных в России впервые стало меньше 0,5 млн
Впервые в России число осужденных, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах лишения свободы, стало меньше 0,5 млн. Об этом сообщается в
Согласно данным ФСИН число осужденных, которые уже находятся в исправительных учреждениях, — 391 614, в начале 2019 г. этот показатель составлял более 463 000 человек.
В ведомстве указывают также и на то, что за пять лет сильно снизилось число людей, которые попали в места заключения за первое нарушение Уголовного кодекса, — таких осужденных стало меньше на 26%.
Уменьшается и количество осужденных в исправительных колониях и
«Начиная с 2018 г. эта цифра превышает 1 млн человек в год с сохранением тенденции к увеличению», — указывают в ведомстве.
Адвокат, партнер Pen & Paper Вадим Клювгант считает, что, несмотря на объективно положительную динамику, эти цифры все еще очень велики, отмечая, что общим местом для системы исполнения наказаний остается «хронически избыточное и необоснованное применение заключения под стражу в качестве меры пресечения».
Клювгант напомнил, что в статистку ФСИН не входят люди, находящиеся под административным арестом, в то время как по факту они тоже содержатся под стражей.
«В течение многих последних лет, исключая 2019 г., уровень преступности в России падал. Количество совершаемых преступлений снижалось — у нас меньше совершается убийств, меньше тяжких и особо тяжких преступлений. Поэтому вполне логично предположить, что людей, заключенных под стражу, должно стать меньше», — считает руководитель юридической службы организации «Русь сидящая» Алексей Федяров. Он отметил, что сейчас начнется процесс «в обратную сторону», при этом сильно ухудшается раскрываемость преступлений, что не может не влиять на число людей, оказавшихся в зонах.
Согласно данным вышедшего весной 2020 г. ежегодного доклада «Глобальные тренды тюремной системы», который выпускает международная организация «За глобальную тюремную реформу», общее число людей во всем мире, отбывающих наказание в местах лишения свободы, выросло с 2002 по 2018 г. на 20%, составив 11 млн человек.
Как указано в докладе, это исторический максимум. Лидерами по количеству заключенных на 100 000 человек согласно данным фонда «Тюрьмы в мире» являются США — 655 заключенных на 100 000 человек. На 2-м месте по этому показателю — Сальвадор с 566 заключенными. На 3-й позиции — Туркменистан с 552 заключенными.
Согласно ежегодному докладу Совета Европы (СЕ; вышел весной 2020 г.) в России больше всего заключенных среди других стран — членов СЕ. Всего в странах — членах СЕ более 1,54 млн заключенных, треть приходится на Россию.
Клювгант называет условия содержания в системе ФСИН «неприемлемыми для цивилизованной страны XXI в.». «Обсуждаемую тенденцию с осторожным оптимизмом поприветствовать можно, но оснований для фанфар и литавр точно нет — до реального решения этой проблемы еще очень далеко», — резюмирует адвокат.