Коронавирусную инфекцию предложили лечить радиацией

В США уже опробовали эту методику на 10 пациентах с СOVID-19. Получившие экспериментальное лечение инфицированные выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе. Время до выписки из стационара было сокращено до 12 дней, в группе сравнения пациентов выписывали на 20-й день.
Однако американские
Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.
«При COVID-19 нарушается регенерация в тканях легких. Лучевая терапия способна только усугубить этот процесс. Например, могут регенерировать клетки, выделяющие соединительную ткань. Таким образом, фиброз легких только усилится. Пока нет данных об отдаленных последствиях после инфицирования SARS-CоV-2, и даже низкие дозы облучения могут дать непредсказуемый результат в будущем», — сказала «Известиям» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева.
Профессор подчеркнула, что пока ученые слишком мало знают о природе самого коронавируса, превращать организм человека в полигон для испытаний нельзя.