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05:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов

Йельский университет в США обвинили в расизме против белокожих абитуриентов и абитуриентов азиатского происхождения. Выяснилось, что афроамериканцам поступить в вуз гораздо проще, чем людям с другим цветом кожи. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Источник: AP 2020

Отмечается, что минюст два года проводил расследование после жалобы студентов азиатского происхождения. По итогам проведенного исследования выяснилось, что раса и происхождение являются определяющими при приеме абитуриентов на программы бакалавриата.

«Вероятность поступления американцев азиатского происхождения и белых составляет от одной десятой до одной четвертой, по сравнению с ситуацией с афроамериканцами с сопоставимыми успехами в учебе», — говорится в публикации.

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Такие действия администрации вуза, говорится в заявлении ведомства, нарушают Закон о гражданских правах 1964 года. При этом в минюсте подчеркнули, что фактор расы может ограниченно учитываться при приеме студентов. Однако Йель, как заявили в министерстве, применяет этот критерий «как угодно, но только не ограниченно».

Администрацию вуза обязали не использовать критерий расы при приеме на обучение в 2020—2021 годах и дали возможность составить программу использования этого критерия в соответствии с законами. В самом университете от расизма в отношении абитуриентов азиатского и европейского присхождения открестились.

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