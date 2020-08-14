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03:38 (мск), источник: Известия

Число невыездных россиян возросло на 10%

На 1 июля 2020 года невыездными оказались 3,9 млн должников по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД, что на 363,3 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Источник: Известия

Кроме того, возросло и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Так, на 1 июля у приставов в работе было уже почти 14 млн дел злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД, 6,9 млн по кредитам, 2,6 млн по услугам ЖКХ и 795,9 тыс. по алиментам, отметили в ФССП.

Существенное влияние на рост числа должников оказали финансовые проблемы из-за эпидемии коронавируса, считает заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ Алексей Белянин.

Если принимать в расчет, что потенциально невыездными считаются те, кто имеет просроченную задолженность от 30 тыс. рублей, а срок просрочки более трех месяцев, то в настоящее время таких должников может быть около 8 млн человек, сказал «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

В коллекторских организациях также подчеркнули, что если раньше эта мера была эффективной, особенно в отпускной период, то при закрытых границах ее действенность снизилась. По данным опроса компании «Юником24», в этом году запрет на выезд за границу пугает лишь 5−10% респондентов. Годом ранее этот показатель был на уровне 30−40% с учетом всех категорий долгов, сказал «Известиям» гендиректор организации Юрий Кудряков.

В НАПКА напомнили, что обращение в суд — это крайняя мера для любого кредитора, к которой он прибегает лишь в том случае, когда другие методы (звонки, личные встречи) оказались неэффективны, и должник не выходит на связь.

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