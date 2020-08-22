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00:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 22 августа

День рождения жидкого мыла, первое в мире авиашоу, утверждение нового российского флага и другие памятные события этого дня.

Появление жидкого мыла

В 1865 году химик Уильям Шепперд из Нью-Йорка получил патент на жидкое мыло. Оно было белым, совершенно непрозрачным и имело более щадящий уровень pH, чем любое мыло на тот момент.

В том виде, который нам знаком, жидкое мыло появилось в 1980 году, когда американская компания Minnetonka Corporation вывела на рынок продукт под названием SOFT SOAP. Чтобы удержать позиции на рынке, Minnetonka скупала все помповые дозаторы.

Первое в мире авиашоу

В 1909 году во французский Реймс привезли 38 аэропланов, чтобы устроить первое в мире авиашоу. Здесь можно было увидеть аэропланы «Антуанетт», «Блерио XI», «Блерио XII», «Блерио XIII», «Бреге», «Кертисс», «Анри Фарман», REP, «Вуазен» и «Райт».

Шоу длилось неделю, развлекая французов и зарубежных гостей. Правда, в воздух смогли взлететь только 23 самолета. Авиашоу заинтересовало авиаторов и авиаконструкторов со всей Европы и вызвало большой интерес к отрасли, которая только зарождалась.

Источник: AP 2020

Родился фантаст Рэй Брэдбери

Знаменитый автор антиутопии «451 градус по Фаренгейту» и рассказов «Марсианские хроники» появился на свет 22 августа 1920 года в американском городе Уокиган, штат Иллинойс. Его отец был потомком англичан-первопоселенцев, а мать — шведкой. По семейной легенде, одна из прабабушек Рэя была сожжена на знаменитом Процессе над салемскими ведьмами в 1692 году.

Брэдбери начал писать в 12 лет, вдохновившись романом «Великий воин Марса» Эдгара Берроуза. Писатель признавал, что «Марсианские хроники» не были бы написаны, не прочти он в детстве Берроуза.

Утверждение нового флага России

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление признать исторический флаг России официальным Национальным флагом РФ. Решение утвердили законодательно 1 ноября.

Утвержденный флаг отличался от нынешнего. У него было другое соотношение сторон: 1 к 2, тогда как сейчас 2 к 3. Цвета тоже немного отличались: триколор был бело-лазорево-алым. Он станет бело-сине-красным с 1993 года.

Источник: РИА "Новости"

Катастрофа Ту-154 под Донецком

22 августа 2006 года к северу от Донецка потерпел крушение пассажирский самолет Ту-154М российской авиакомпании «Пулково», летевший из Анапы в Санкт-Петербург.

Судно попало в область сильного грозового фронта. Самолет начал быстро терять высоту, а через три минуты столкнулся с землёй. В трагедии погибли все 160 пассажиров и 10 членов экипажа. На 2020 год эта авиакатастрофа занимает 54-е место среди крупнейших катастроф в истории мировой авиации.

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