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День в истории: 22 августа
День рождения жидкого мыла, первое в мире авиашоу, утверждение нового российского флага и другие памятные события этого дня.
В 1865 году химик Уильям Шепперд из
В том виде, который нам знаком, жидкое мыло появилось в 1980 году, когда американская компания Minnetonka Corporation вывела на рынок продукт под названием SOFT SOAP. Чтобы удержать позиции на рынке, Minnetonka скупала все помповые дозаторы.
В 1909 году во французский Реймс привезли 38 аэропланов, чтобы устроить первое в мире авиашоу. Здесь можно было увидеть аэропланы «Антуанетт», «Блерио XI», «Блерио XII», «Блерио XIII», «Бреге», «Кертисс», «Анри Фарман», REP, «Вуазен» и «Райт».
Шоу длилось неделю, развлекая французов и зарубежных гостей. Правда, в воздух смогли взлететь только 23 самолета. Авиашоу заинтересовало авиаторов и авиаконструкторов со всей Европы и вызвало большой интерес к отрасли, которая только зарождалась.
Знаменитый автор антиутопии «451 градус по Фаренгейту» и рассказов «Марсианские хроники» появился на свет 22 августа 1920 года в американском городе Уокиган, штат Иллинойс. Его отец был потомком
Брэдбери начал писать в 12 лет, вдохновившись романом «Великий воин Марса» Эдгара Берроуза. Писатель признавал, что «Марсианские хроники» не были бы написаны, не прочти он в детстве Берроуза.
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление признать исторический флаг России официальным Национальным флагом РФ. Решение утвердили законодательно 1 ноября.
Утвержденный флаг отличался от нынешнего. У него было другое соотношение сторон: 1 к 2, тогда как сейчас 2 к 3. Цвета тоже немного отличались: триколор был
22 августа 2006 года к северу от Донецка потерпел крушение пассажирский самолет Ту-154М российской авиакомпании «Пулково», летевший из Анапы в
Судно попало в область сильного грозового фронта. Самолет начал быстро терять высоту, а через три минуты столкнулся с землёй. В трагедии погибли все 160 пассажиров и 10 членов экипажа. На 2020 год эта авиакатастрофа занимает 54-е место среди крупнейших катастроф в истории мировой авиации.