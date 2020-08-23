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День в истории: 23 августа
Открытие памятника Русалочке, подписание пакта Молотова — Риббентропа, день рождения Всемирной паутины и другие события этого дня в истории
23 августа 1913 года в Копенгагене был открыт знаменитый памятник Русалочке из сказки Ганса Христиана Андерсена. Бронзовую фигуру создал датский скульптор Эдвард Эриксен по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена. Моделью для фигуры Русалочки стала жена скульптора, а лицо он копировал с балерины Королевского театра Копенгагена Эллен Прайс.
Русалочка находится в порту Копенгагена и является символом датской столицы.
85 лет назад, в 1935 году, по решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) двуглавых орлов на башнях Кремля заменили пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, но в мае 1937 года к двадцатилетию Октябрьской революции было решено звезды заменить на рубиновые. У кремлевских звезд двойное остекление: внутри — молочное стекло, снаружи — рубиновое. Для их подсветки в свое время были разработаны специальные лампы накаливания, а в наше время они заменены на современные энергосберегающие. Сегодня звезды
23 августа 1939 года в Москве главами внешнеполитических ведомств был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Документ получил известность как Пакт Молотова — Риббентропа.
Кроме того, документ содержал и дополнительный секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной и
Ежегодно 23 августа в России отмечается День воинской славы. Именно в этот день в 1943 году разгромом
23 августа 1991 года сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим
Кстати, в начале августа того же года
Отмечен этот день и трагическими событиями. Так, 23 августа 2000 года при заходе на посадку разбился пассажирский самолет А-320 бахрейнской авиакомпании Gulf Air, следовавший из Каира в Манаму. На пути к Международному аэропорту Бахрейна у него загорелся один из двигателей, и самолет упал в Персидский залив. Все находившиеся на борту 135 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.