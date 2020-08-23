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День в истории: 23 августа

Открытие памятника Русалочке, подписание пакта Молотова — Риббентропа, день рождения Всемирной паутины и другие события этого дня в истории

Источник: AFP 2020

Знаменитый памятник Русалочке

23 августа 1913 года в Копенгагене был открыт знаменитый памятник Русалочке из сказки Ганса Христиана Андерсена. Бронзовую фигуру создал датский скульптор Эдвард Эриксен по заказу крупного пивовара и мецената Карла Якобсена. Моделью для фигуры Русалочки стала жена скульптора, а лицо он копировал с балерины Королевского театра Копенгагена Эллен Прайс.

Высота скульптуры составляет 1,25 метра, а ее вес — около 175 килограммов.

Русалочка находится в порту Копенгагена и является символом датской столицы.

Замена двуглавых орлов на звезды

85 лет назад, в 1935 году, по решению СНК СССР и ЦК ВКП (б) двуглавых орлов на башнях Кремля заменили пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, но в мае 1937 года к двадцатилетию Октябрьской революции было решено звезды заменить на рубиновые. У кремлевских звезд двойное остекление: внутри — молочное стекло, снаружи — рубиновое. Для их подсветки в свое время были разработаны специальные лампы накаливания, а в наше время они заменены на современные энергосберегающие. Сегодня звезды по-прежнему украшают главные башни Кремля.

Подписан пакт Молотова — Риббентропа

23 августа 1939 года в Москве главами внешнеполитических ведомств был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Документ получил известность как Пакт Молотова — Риббентропа.

По этому договору стороны обязались все споры и конфликты между собой разрешать исключительно мирным путем.

Кроме того, документ содержал и дополнительный секретный протокол о разграничении сфер влияния в Восточной и Юго-Восточной Европе. Договор утратил свою силу после того, как нацистская Германия вторглась на территорию СССР 22 июня 1941 года.

Завершилась Курская битва

Ежегодно 23 августа в России отмечается День воинской славы. Именно в этот день в 1943 году разгромом немецко-фашистских войск завершилась знаменитая Курская битва. Она продолжалась ровно 50 дней (с 5 июля по 23 августа) и стала самым крупным танковым сражением в истории. Курская битва явилась переломной в ходе Великой Отечественной войны.

Источник: AP 2020

День рождения Всемирной паутины

23 августа 1991 года сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Именно этот день считается днем основания Всемирной паутины (World Wide Web).

Кстати, в начале августа того же года Бернерс-Ли также открыл доступ к первому веб-сайту с размещенным на нем описанием проекта World Wide Web.

Авиакатастрофа в Бахрейне

Отмечен этот день и трагическими событиями. Так, 23 августа 2000 года при заходе на посадку разбился пассажирский самолет А-320 бахрейнской авиакомпании Gulf Air, следовавший из Каира в Манаму. На пути к Международному аэропорту Бахрейна у него загорелся один из двигателей, и самолет упал в Персидский залив. Все находившиеся на борту 135 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

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