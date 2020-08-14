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11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Продавец случайно вытянул пенсионеру счастливый лотерейный билет

Мужчина не решался выбрать сам.

Источник: AP 2020

73-летний житель штата Мичиган в США сорвал джекпот в 500 тысяч долларов после того, как попросил продавца вытянуть ему билет наугад, сообщает UPI.

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Пенсионер время от времени покупает лотерейные билеты по старой привычке, но до сих пор ему не везло. В этот раз мужчина замер перед лотерейным киоском в нерешительности.

«У меня в кармане была пятидолларовая купюра, и я попросил продавца выбрать мне билет», — рассказал американец журналистам.

Пенсионер соскоблил защитное покрытие и не поверил своим глазам: лотерейный билет оказался счастливым.

Часть выигрыша американец, имя которого не называют, разделит со своей семьей, а остальное планирует инвестировать и получать проценты.

Анна Лысенко

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