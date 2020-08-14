11:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Продавец случайно вытянул пенсионеру счастливый лотерейный билет
Мужчина не решался выбрать сам.
73-летний житель штата Мичиган в США сорвал джекпот в 500 тысяч долларов после того, как попросил продавца вытянуть ему билет наугад, сообщает UPI.
Пенсионер время от времени покупает лотерейные билеты по старой привычке, но до сих пор ему не везло. В этот раз мужчина замер перед лотерейным киоском в нерешительности.
«У меня в кармане была пятидолларовая купюра, и я попросил продавца выбрать мне билет», — рассказал американец журналистам.
Пенсионер соскоблил защитное покрытие и не поверил своим глазам: лотерейный билет оказался счастливым.
Часть выигрыша американец, имя которого не называют, разделит со своей семьей, а остальное планирует инвестировать и получать проценты.
Анна Лысенко