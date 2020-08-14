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12:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли самую древнюю «кровать»

На ней спали Homo sapiens на юге Африки.

Предки людей создавали себе подстилки для сна из сухой травы и золы уже 227 тысяч лет назад, установили ученые.

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В пещере Бордер Кейв

Они обнаружили следы этих первых «кроватей» в знаменитой пещере Бордер Кейв возле границы между Южной Африкой и Свазилендом. Это недалеко от местности, которая считается колыбелью нашего вида, говорят исследователи из Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге. Их отчет опубликован в Science. Ранее в пещере были обнаружены останки Homo sapiens и каменные орудия.

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Во время последних раскопок исследователи обнаружили остатки подстилок возрастом от 183 до 227 тысяч лет. Они состояли из нескольких видов растений, в том числе гвинейской травы, которая и сейчас растет в окрестностях пещеры.

Растительные слои в пещере чередовались с пеплом. Ученые считают, это говорит о том, что первобытные люди сжигали старую подстилку, зараженную паразитами, а сверху стелили новые слои травы. Исследователи также обнаружили сгоревшие кусочки камфорного дерева, которое до сих пор используется как средство от насекомых. Скорее всего, его сжигали, чтобы отпугивать в пещере летающих насекомых.

До этого открытия возраст самой старой из известных «кроватей» составлял 77 тыс. лет. Ее нашли поблизости в пещере Сибуду.

Анна Лысенко

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