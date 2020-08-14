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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В России предложили ввести 300-рублевую купюру

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в России 300-рублевую купюру, на которой будет изображение города. Сообщение об этом он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

Пирожков направил обращение в ЦБ с просьбой ввести в оборот новые купюры, приурочив их выпуск к 300-летию Екатеринбурга.

На купюрах депутат предлагает разметить виды цирка, городской мэрии и дома Н. И. Севастьянова. Он считает, что новая банкнота была бы ‎отличным подарком для всего Урала.

Ранее стало известно, что в России чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также 500 евро и 100 долларов. Однако количество выявленных поддельных денег во втором квартале этого года сократилось на треть по сравнению с первым.

В июле ЦБ сообщал, что число находящихся в обращении в России металлических денег достигло исторического максимума в 68,2 миллиарда монет. Количество бумажных купюр увеличилось до 6,613 миллиарда.

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