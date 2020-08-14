15:28 (мск), источник: Газета.Ру
Какие регионы отказались от школьных линеек 1 сентября
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов попросил регионы самостоятельно принять решение по поводу формата торжественных линеек в школах.
Некоторые субъекты и города уже определились с планами на 1 сентября — так, Москва и Екатеринбург отказались от празднования Дня знаний. В Челябинской области, Благовещенске и Крыму на линейки пустят только первоклассников и выпускников. Самые жесткие правила в некоторых регионах ждут родителей — их обяжут носить маски и стоять вдалеке от своих детей.
Российские регионы будут самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных торжественных линеек 1 сентября. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов:
Каждый регион знает свою эпидемиологическую ситуацию и будет принимать решения о тех или иных мерах, исходя прежде всего из требований по защите здоровья. Там, где примут решение «живые» линейки не проводить, будут выбраны иные форматы, но общую атмосферу праздника мы обязательно сохраним.
Он также попросил учебные заведения соблюсти все
С соблюдением всех требований Роспотребнадзора пройдет и учебный год — дети будут получать образование в очном режиме, напомнил Кравцов.
Между тем некоторые регионы уже приняли решение относительно формата Дня знаний. Так, правительство Ленинградской области поручило школам сократить время традиционной линейки до 30 минут. Число ее участников также должно быть минимальным — не более 120 человек, включая самих учеников, преподавателей и родителей.
В то же время День знаний в Челябинской области и вовсе пройдет без родителей и гостей, сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова. Исключение сделают только для родственников первоклассников.
«Перед нами стоит задача, чтобы максимально снять риски по пересечению потоков детей и родителей. Объединять вместе на линейке все классы не рекомендуется, максимум два класса или чуть больше, без родителей и гостей. Исключение для родителей первоклассников, но обязательно с соблюдением масочного режима», — рассказала чиновница «Аргументам и фактам».
Она попросила школы «создать праздничное настроение» и точно устроить торжественную линейку для первоклассников и выпускников школ. «Для остальных праздничные встречи можно провести поэтапно», — добавила Коузова.
Тем времен в Благовещенске четко решили отказаться от линеек для всех классов, кроме первых и одиннадцатых. Об этом рассказала начальник городского управления образования Элина Поцелуева. Праздники пройдут на школьных стадионах, но вход на них будет ограничен — присутствовать на торжестве можно лишь одному родственнику ребенка. Ношение медицинских масок для взрослых обязательно — во время самого мероприятия их соберут в одной специально выделенной зоне.
Не так все строго в Крыму — глава регионального Минобразования Валентина Лаврик также попросила руководство школ устроить День знаний только для первоклассников и выпускников, но не исключила, что территории некоторых учебных заведений позволят пустить на праздник и большее количество классов.
Мы планируем, что первого сентября пройдут линейки для первых и одиннадцатых классов. В тех школах, где есть возможность во дворе разместить детей и родителей, соблюдая социальную дистанцию, там могут подключить больше классов.
«В городских школах соблюдать социальную дистанцию во дворе — непросто, поэтому праздник для остальных ребят пройдет в классных кабинетах», — сказала чиновница изданию «Спутник в Крыму».
В Томской области подошли к организации Дня знаний отлично от остальных регионов. Торжественно провести 1 сентября хотят отдельно для каждой параллели. «Пока мы планируем 1 сентября проведение наших традиционных линеек, но в особом режиме — только на свежем воздухе и только по параллелям классы. В некоторых школах, где большое количество классов, даже одну параллель придется на два потока делить», — заявила начальник областного департамента общего образования Ирина Грабцевич, передает агентство «Красная весна».
При этом использование средств индивидуальной защиты будет обязательным для всех. А по завершении линейки в школы пустят только первоклассников, остальные разойдутся по домам, отметила чиновница.
Лишат детей массового праздника в Екатеринбурге. Там День знаний будет проходить для каждого класса отдельно в кабинетах школы, сообщила руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева. Она подчеркнула, что именно это решение соответствует рекомендациям Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции и запрете на массовые мероприятия.
«В санитарных нормах и правилах четко прописано, что проведение массовых мероприятий должно быть ограничено. Соответственно, и проведение линеек, подразумевающих скопление детей и взрослых. Конечно, в этой ситуации сложно соблюсти социальную дистанцию. Нам придется это мероприятие отменить. Мы проведем праздники по каждому классу отдельно», — подчеркнула Сибирцева, передает портал Ura.ru.
Ученикам московских школ торжественной линейки также ждать не приходится. Мэр столицы Сергей Собянин в эфире «России 24» подчеркнул, что массовых мероприятий в честь Дня знаний не будет.