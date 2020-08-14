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13:32 (мск), источник: Daily Storm

Турецкие отели снизили цены для россиян на 20%

Туроператоры отметили, что отдохнуть за рубежом сейчас дешевле, чем в России.

Источник: AP 2020

В турецких отелях минимум на 20% снизили тарифы на размещение россиян по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил генеральный директор туроператора TUI Тарас Демура, сообщает АТОР. Он добавил, что все рейсы TUI в Турцию до конца августа распроданы. При этом в стране открыто всего около 40% гостиниц.

«В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, в этом году — 500−560 долларов», — заявил Тарас Демура во время пресс-тура, который проводится в честь возобновления чартерной программы в Турцию.

По словам директора TUI, до конца ноября 2020 года в Турцию приедут около 1,2 миллиона туристов из России. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, в свою очередь, убежден, что курорты Турции примут примерно 1,7 миллиона россиян.

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Алексан Мкртчян
директор сети турагентств «Розовый слон»
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Мкртчян отметил, что снижение цен на проживание положительно повлияет на спрос. Он также сравнил цены на отдых в Турции и России, заметив, что полететь за рубеж будет дешевле.

«Отдохнуть в Турции неделю вдвоём в отеле “пять звезд” на “все включено” сейчас можно за 90−150 тысяч рублей с авиаперелетом и страховкой. А отдохнуть в четырехзвездочном отеле “Ялта Интурист” в те же даты можно за 130 тысяч на двоих на завтраках и без учета стоимости авиабилетов», — пояснил Алексан Мкртчян.

Туроператоры также сообщили, что 30% от объема продаж путевок в Турцию на данный момент приходятся на перенесенные из-за пандемии туры, а 70% — на новые бронирования.

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