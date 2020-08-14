13:32 (мск), источник: Daily Storm
Турецкие отели снизили цены для россиян на 20%
Туроператоры отметили, что отдохнуть за рубежом сейчас дешевле, чем в России.
В турецких отелях минимум на 20% снизили тарифы на размещение россиян по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил генеральный директор туроператора TUI Тарас Демура, сообщает АТОР. Он добавил, что все рейсы TUI в Турцию до конца августа распроданы. При этом в стране открыто всего около 40% гостиниц.
«В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, в этом году — 500−560 долларов», — заявил Тарас Демура во время
По словам директора TUI, до конца ноября 2020 года в Турцию приедут около 1,2 миллиона туристов из России. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, в свою очередь, убежден, что курорты Турции примут примерно 1,7 миллиона россиян.
В Турцию поехали первые туристы. Уже скоро они вернутся и развеют страхи тех туристов, которые пока опасаются ехать в Турцию. Они расскажут, что система «все включено» в Турции осталась такой же, как и ранее, а за неношение масок в отелях не берут никаких штрафов.
Мкртчян отметил, что снижение цен на проживание положительно повлияет на спрос. Он также сравнил цены на отдых в Турции и России, заметив, что полететь за рубеж будет дешевле.
«Отдохнуть в Турции неделю вдвоём в отеле “пять звезд” на “все включено” сейчас можно за 90−150 тысяч рублей с авиаперелетом и страховкой. А отдохнуть в четырехзвездочном отеле “Ялта Интурист” в те же даты можно за 130 тысяч на двоих на завтраках и без учета стоимости авиабилетов», — пояснил Алексан Мкртчян.
Туроператоры также сообщили, что 30% от объема продаж путевок в Турцию на данный момент приходятся на перенесенные