14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Работники океанариума в США показали сокровища из «фонтана желаний» (фото)
Точную сумму монет, выброшенных посетителями в водопад, они еще не подсчитали.
Сотрудники океанариума из американского города Пайн Нолл Шорс в начале августа решили почистить искусственный водопад, расположенный на их территории. Этот водоем посетители использовали как «фонтан желаний» — загадывали желания и бросали в воду монетки.
Долгих 14 лет водопад никто не чистил, а потому богатств там скопилось прилично. Работники океанариума вытащили из воды несколько ведер с самыми разными монетами (всего 38 литров).
Все добытые из водопада сокровища они перебрали и отправили в банк для подсчета. Снимки с монетами они также опубликовали на своей странице в Facebook.
Сообщается, что все найденные деньги пойдут на улучшение океанариума и на нужды местных животных, пишет CBS News.
Екатерина Гура