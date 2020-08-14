Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 августаПервый международный конкурс красоты, введение обязательного начального образования в СССР и другие памятные события, которые произошли 14 августа в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Работники океанариума в США показали сокровища из «фонтана желаний» (фото)

Точную сумму монет, выброшенных посетителями в водопад, они еще не подсчитали.

Сотрудники океанариума из американского города Пайн Нолл Шорс в начале августа решили почистить искусственный водопад, расположенный на их территории. Этот водоем посетители использовали как «фонтан желаний» — загадывали желания и бросали в воду монетки.

Опубликовано NC Aquarium at Pine Knoll Shores Среда, 12 августа 2020 г.

Долгих 14 лет водопад никто не чистил, а потому богатств там скопилось прилично. Работники океанариума вытащили из воды несколько ведер с самыми разными монетами (всего 38 литров).

Опубликовано NC Aquarium at Pine Knoll Shores Суббота, 8 августа 2020 г.
Опубликовано NC Aquarium at Pine Knoll Shores Среда, 12 августа 2020 г.

Все добытые из водопада сокровища они перебрали и отправили в банк для подсчета. Снимки с монетами они также опубликовали на своей странице в Facebook.

Опубликовано NC Aquarium at Pine Knoll Shores Суббота, 8 августа 2020 г.
Опубликовано NC Aquarium at Pine Knoll Shores Среда, 12 августа 2020 г.

Сообщается, что все найденные деньги пойдут на улучшение океанариума и на нужды местных животных, пишет CBS News.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов
Тихановская выступила с новым обращением
Турецкие отели снизили цены для россиян на 20%
В России предложили ввести 300-рублевую купюру
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября
Продавец случайно вытянул пенсионеру счастливый лотерейный билет
Американец установил рекорд скорости, разогнавшись до 750 км/ч
Здоровье
Психиатр назвал лень возможным признаком болезни Он пояснил также, когда лень считается вполне нормальной.
Hi-Tech
Найдена альтернатива ядерной энергии. Это конец ядерного оружия Решит ли это проблемы человечества?
Горячие темы на Авто
Кто рискнёт? 203
Все будет хорошо?! 156
Наглецы --вы -- 144
Все авиакомпании в период пандемии кидают своих пассажиров и не возвращают деньги? Поделитесь опытом. 144
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Вакцины навсегда уничтожат коронавирус в России
Как в России пройдет вакцинация?
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Новости партнеров
В Минске задержали "ониждетей", которые промышляли производством ко...
Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко
«Если нам не помогут, то выпроводим русских»: польское СМИ...
Россия ввела первые ограничения против Белоруссии
Новости партнеров
Вакцина есть. Россия создала первую в мире защиту от коронавируса
Президент рассказал о первой вакцине в мире от коронавируса
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь