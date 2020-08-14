Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 августаПервый международный конкурс красоты, введение обязательного начального образования в СССР и другие памятные события, которые произошли 14 августа в разные годы
Фоторепортажи
8Празднование Курбан-байрама в Москве
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
14:27 (мск), источник: Вести.Ru

Россиян предупредили о последствиях отказа от вакцинации

Россиян предупредили об угрозах при отказе от вакцинации от коронавируса после того, как половина опрошенных российских врачей заявила при опросе приложения «Справочник врача», что не готовы прививаться новой российской вакциной «Спутник V», а еще четверть выразили сомнение в ее необходимости.

Источник: РИА "Новости"

«Я хотел бы на этих врачей посмотреть, которые отказались», — заявил на это глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, есть две возможности избежать заболевания коронавирусом. Это либо переболеть в тяжелой форме, потому что легкая форма не дает, как мы знаем, продолжительной защиты, или провакцинироваться, приводит ответ Гинцбурга ТАСС.

Тяжелая форма с большой вероятностью даст последствия на всю оставшуюся жизнь, а в определенном числе случаев, врачи лучше знают, смертельный исход.
Александр Гинцбург
глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Разработчик первой в мире вакцины от коронавируса подчеркнул, что прежде чем зарегистрировать «Спутник V», вакцинный препарат в июне-июле 2020 года прошел все необходимые процедуры, доказавшие его эффективность и безопасность. Александр Гинцбург пообещал, что в ближайшее время опубликована в открытой научной печати. «Спутник V» основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.

По его словам, все остальное уже выходит за рамки законодательства и превращается в пиар и конкуренцию за рынок.

В мире сейчас число инфицированных коронавирусом приближается к 21 миллиону. Для 759 тысяч 844 пациентов COVID-19 стал смертельным. В России подтверждено 912 тысяч 823 случая коронавируса. 15 тысяч 498 пациентов от осложнений коронавирусной инфекции в России скончались.

 После спасения малыша из бассейна юная героиня боялась, что ее отругают
Бандиты похитили Кая Метова перед сольным концертом в ГЦКЗ "Россия"
ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов
Тихановская выступила с новым обращением
Турецкие отели снизили цены для россиян на 20%
В России предложили ввести 300-рублевую купюру
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября
Продавец случайно вытянул пенсионеру счастливый лотерейный билет
Американец установил рекорд скорости, разогнавшись до 750 км/ч
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
Найдена альтернатива ядерной энергии. Это конец ядерного оружия Решит ли это проблемы человечества?
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Вакцины навсегда уничтожат коронавирус в России
Как в России пройдет вакцинация?
Россияне первыми в мире получат средство от вируса
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь