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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: У существа возрастом 429 млн лет были глаза пчелы

Неожиданное открытие меняет представление ученых о трилобитах.

Источник: Brigitte Schoenemann

У трилобитов, которые вымерли еще 200 млн лет назад, было такое же строение глаза, как у современных пчел.

Такое удивительное открытие сделали европейские исследователи, изучив окаменелости доисторического членистоногого, найденные в Чехии еще в 1846 году. Их отчет опубликован в Scientific Reports.

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Трилобиты обитали в морях палеозойской эры. Внешне они напоминали своих далеких современных родственников мечехвостов. Их тело длиной от 2 до 10 см сверху было покрыто щитками. Снизу к брюху «крепились» многочисленные щупальца и ножки.

Используя цифровую микроскопию, исследователи изучили хорошо сохранившиеся глаза трилобита из Чехии, который жил 429 миллионов лет назад. Они оказались почти идентичны органам зрения у современных стрекоз, пчел и ракообразных. Это говорит о том, что принципам зрения у многих современных насекомых и ракообразных не менее полумиллиарда лет. В частности, глаза трилобита состояли из крошечных омматидий — структурных элементов фасеточного глаза.

Открытие меняет представление ученых об образе жизни трилобитов. Вероятно, они были активны не ночью, а днем, ведь такая структура глаза наиболее эффективна при ярком освещении. Это также означает, что трилобиты жили на мелководье у самого берега.

Анна Лысенко

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