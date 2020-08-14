15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали пса, любящего притворяться скульптурой (видео)
И выходит у него замечательно.
Японская художница Мио Хасимото специализируется на реалистичных скульптурах из дерева. В основном она вырезает фигурки животных, причем многие из них — в натуральную величину.
Одной из главных муз Мио является ее пес по кличке Цуки, который часто ей позирует. Однажды Мио заметила, что собака много времени проводит среди своих деревянных копий и часто замирает рядом с ними в похожих позах.
Маскировка Цуки так хороша, что Мио иногда его даже не замечает. Но, когда раскрывает правду, то снимает пса на камеру. Видео с забавным питомцем появляется в соцсетях Хасимото регулярно, пишет Bored Panda.
Екатерина Гура