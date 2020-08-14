Британцы спасли собаку, запертую в автомобиле на жаре

В соцсетях в середине августа распространился видеоролик с мужчиной и женщиной, которые топором разбивают окно автомобиля на парковке в Ньюбери-ритейл-парке в Беркшире. Но к такому вандализму их подтолкнули крайние обстоятельства.
Проходя мимо машины, пара заметила в запертом салоне собаку, которая в прямом смысле умирала от жары. Не сумев разыскать владельца авто, прохожие вызвали полицию, до приезда которой решили самостоятельно освободить пса. Из своего авто мужчина принес топор, которым разбил стекло и тем самым обеспечил животному небольшой поток свежего воздуха.
Прибывшие на место полицейские достали крошечного терьера из автомобиля и вызвали ветеринара, который подтвердил тепловой удар и риск для жизни собаки, пишет Daily Mail.
Сообщается, что пес был заперт в автомобиле на жаре 34 градуса как минимум на 45 минут, пока его хозяйка совершала покупки в супермаркете.
По данным Королевского общества защиты животных (RSPCA), даже парковка в тени с приоткрытым окном может убить питомца, так как при уличной температуре в 22 градуса за час салон автомобиля может прогреться до 47 градусов.
По закону, для спасения жизни человека или животного можно разбить или повредить автомобиль или другое имущество, однако всегда лучше постараться найти владельца или вызвать полицию.