Новую вакцину от коронавируса создали на основе прививки от гриппа

«Одиночная доза этой вакцины заставила организм мышей производить примерно столько же антител, нейтрализующих SARS-CоV-2, сколько их содержится в сыворотке крови людей, которые переболели COVID-19. При этом вакцина не вызвала у грызунов никаких симптомов болезни. Ее можно производить в промышленных масштабах, используя уже существующие платформы для прививок от гриппа», — пишут исследователи.
За последние месяцы ученые начали испытания различных типов вакцин от коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Некоторые из них проверяют на животных, другие — на людях. Первые итоги испытаний ученые ожидают узнать в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.
Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, по которой в человеческие клетки вводят фрагменты РНК и заставляют их производить много белков вируса.
Ученые разрабатывают и классические инактивированные и рекомбинантные вакцины на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создание массового производства этих препаратов будет очень сложно осуществить, а гарантий успеха пока нет.
Группа американских вирусологов и молекулярных биологов под руководством доцента Университета штата Вашингтон (США) Джесса Блума попыталась обойти многие подобные проблемы.
В качестве основы для вакцины от коронавируса они использовали широко используемую прививку от гриппа.
Двойная вакцина от ОРВИ
В ее роли выступает обычная сезонная вакцина от гриппа, которая основана на ослабленной форме вируса H1N1. Ученые предположили, что структуру РНК возбудителя гриппа можно поменять так, чтобы в его частицах были не молекулы фермента нейраминидазы, а белок RBD — ключевой компонент оболочки SARS-CoV-2, который участвует в проникновении коронавируса в клетку. Таким образом вакцину от гриппа можно превратить в средство от COVID-19.
Руководствуясь подобными соображениями, вирусологи создали короткую копию той части РНК коронавируса, которая отвечает за формирование молекул RBD, и поменяли ее таким образом, что при облучении ультрафиолетом этот белок начал светиться зеленым светом. Этот сегмент РНК биологи вставили в геном вируса гриппа и размножили его в культурах клеток.
Убедившись, что модифицированный штамм H1N1 успешно проникал в клетки и заражал их, ученые проверили работоспособность вакцины на обычных лабораторных мышах. Опыты показали, что через две-три недели после введения вакцины у всех семи грызунов начали вырабатываться антитела к белку RBD. Причем их концентрация была такой же или даже выше, чем в организме людей, которые перенесли COVID-19.
При этом, как отмечают исследователи, у мышей не проявлялись видимые симптомы беспокойства или болезни. Это говорит о том, что благодаря генетическим манипуляциям вирус был достаточно ослаблен. В качестве «бонуса» грызуны получили защиту и от той формы сезонного гриппа, которая использовалась при создании вакцины.
Самым большим препятствием для использования этой вакцины, по словам биологов, может стать то, что человеческий иммунитет может распознать вирус гриппа и уничтожить его с помощью уже имеющихся антител.
Как надеются исследователи, последующие клинические испытания и опыты на мышах, перенесших грипп, помогут им понять, так ли это на самом деле, и найти решение этой проблемы. Если, конечно, она действительно существует.
Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.