09:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Назначено «свидание» звезды с черной дырой
Оно состоится через 2 года.
Осенью 2022 года у астрофизиков появится уникальная возможность проверить некоторые эффекты теории относительности, сообщает Universe Today.
В это время звезда S62 приблизится к черной дыре в центре нашей галактики, известной как Стрелец А. Этого события ждут исследователи из многих стран.
S62, которая примерно в два раза массивнее Солнца, была открыта совсем недавно. Эта уникальная звезда движется с невероятной скоростью, составляющей 8% от скорости света. S62 делает один оборот вокруг черной дыры за десять лет. Она вращается так быстро, что проявляется эффект замедления времени. Час на S62 длится около 100 земных минут.
Сотни звезд в центре Млечного Пути вращаются вокруг Стрельца А по очень большим орбитам, поэтому их движение можно описать ньютоновской гравитацией и законами Кеплера. Но S62 подходит к черной дыре так близко, что привычные законы теряют свою силу. Ученые надеются сделать много интересных наблюдений через 2 года.
В последний раз исследователи могли наблюдать связанные со Стрельцом А необычные эффекты в 2018 году, когда к нему приблизилась другая звезда, известная как S2. Одним из них было гравитационное красное смещение. Альберт Эйнштейн вывел вывел формулу для этого эффекта еще в 1911 году. Суть его в том, что свет меняет частоту по мере удаления от массивных объектов, таких как звезды и черные дыры. Он смещается в красную область спектра.
Анна Лысенко