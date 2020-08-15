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00:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Звезда одной песни

В пятницу скончалась певица Валентина Легкоступова. Ее визитной карточкой на многие годы стала песня «Ягода-малина». Певице было 54 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уроженка Хабаровска Валентина Легкоступова в 1985 году пришла в Гнесинское училище поступать на специальность «эстрадный вокал», уже имея за спиной музыкальное образование, — она была скрипачкой. На протяжении всей своей эстрадной карьеры она не забывала об инструменте и нередко брала его в руки на концертах. В Гнесинке она отучилась пять лет под руководством Иосифа Кобзона.

В 1986 году Валентина Легкоступова приняла участие в самом первом конкурсе молодых эстрадных исполнителей в Юрмале — прообразе будущей «Новой волны». Естественным образом певица оказалась в поле зрения главного латвийского композитора Раймонда Паулса, и вскоре ее репертуар пополнился его песнями, в том числе оптимистичным номером «Я улыбаюсь» на стихи Андрея Вознесенского.

Визитную карточку Валентины Легкоступовой — песню «Ягода-малина» — написал на стихи Михаила Пляцковского композитор Вячеслав Добрынин. «Ягода-малина» — эталонный пример стиля господина Добрынина. Он сочинял песни для караоке, еще когда самого караоке не было в природе. А были рестораны, в которых музыкантов кормили его шлягеры — распевные, с надрывом и мелодией «вразвалочку».

Голос Легкоступовой с его фольклорными обертонами, полученными в наследство от отца-баяниста и мамы-певицы, идеально лег на этот стиль.
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Сама Легкоступова не делала ставку конкретно на эту песню. К тому времени в ее послужном списке, помимо работы с Раймондом Паулсом, было, например, сотрудничество с группой классического пианиста Сени Сона, были песни Криса Кельми, Ильи Резника и Маргариты Пушкиной и постоянная работа в коллективе Кобзона.

Мелодия, предложенная Добрыниным, показалась ей слишком простой. Но певице в принципе нравилось работать с Добрыниным и Пляцковским. И в новогоднем «Голубом огоньке» 1 января 1987 года состоялась премьера «Ягоды-малины», а потом она попала и в финал «Песни года».

Центральное телевидение сделало свое дело — от «Ягода-малины» было не спрятаться. Всю оставшуюся жизнь Легкоступова называла эту песню своей кормилицей.
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В 1988 году Валентина Легкоступова получила специальный диплом жюри на фестивале в Сопоте, а ее репертуар пополнился еще одним хитом Вячеслава Добрынина — «Каплей в море» на стихи Симона Осиашвили. Став матерью, певица назвала свою дочь Анеттой — в честь дочери Раймонда Паулса. После ее рождения Валентина Легкоступова устроилась на работу в коллектив Льва Лещенко.

Дискография певицы ограничивается всего двумя альбомами: сборником «Ягода-малина» (1994) с главными шлягерами и диском «Я улыбаюсь», который вышел в 2001 году. В том же году исполнительнице «Ягоды-малины» присвоили звание заслуженной артистки РФ. Больше серьезных поворотов в ее музыкальной карьере не было.

В новом веке Легкоступова наравне с певческой и преподавательской работой занималась, например, продажей недвижимости, а жить ей нравилось на Тенерифе.

В 2020 году Валентина Легкоступова в третий раз собралась замуж. Певица рассказала об этом в июне в телешоу «Судьба человека» на канале «Россия 1». К этому времени она вновь сконцентрировалась на работе в России: возглавляла городской отдел культуры в Феодосии, где прошло ее детство. Правда, найти общий язык с земляками не удалось. В ее планах снова была работа в Москве.

Валентина Легкоступова
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11 августа в СМИ появились сообщения о том, что певица госпитализирована с черепно-мозговой травмой. Вместе с ней в квартире находился ее муж — яхтсмен Юрий Фирсов. Версия о совместном запое певицы и спортсмена активно воспроизводилась в телеграм-каналах. Задержанный после госпитализации певицы Фирсов утверждал, что она упала, находясь в состоянии опьянения. 14 августа дочь Валентины Легкоступовой сообщила в соцсетях о смерти матери. Камбэку певицы случиться было не суждено.

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