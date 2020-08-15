00:07 (мск), источник: Коммерсантъ
Звезда одной песни
В пятницу скончалась певица Валентина Легкоступова. Ее визитной карточкой на многие годы стала песня «Ягода-малина». Певице было 54 года.
Уроженка Хабаровска Валентина Легкоступова в 1985 году пришла в Гнесинское училище поступать на специальность «эстрадный вокал», уже имея за спиной музыкальное образование, — она была скрипачкой. На протяжении всей своей эстрадной карьеры она не забывала об инструменте и нередко брала его в руки на концертах. В Гнесинке она отучилась пять лет под руководством Иосифа Кобзона.
В 1986 году Валентина Легкоступова приняла участие в самом первом конкурсе молодых эстрадных исполнителей в Юрмале — прообразе будущей «Новой волны». Естественным образом певица оказалась в поле зрения главного латвийского композитора Раймонда Паулса, и вскоре ее репертуар пополнился его песнями, в том числе оптимистичным номером «Я улыбаюсь» на стихи Андрея Вознесенского.
Визитную карточку Валентины Легкоступовой — песню «Ягода-малина» — написал на стихи Михаила Пляцковского композитор Вячеслав Добрынин. «Ягода-малина» — эталонный пример стиля господина Добрынина. Он сочинял песни для караоке, еще когда самого караоке не было в природе. А были рестораны, в которых музыкантов кормили его шлягеры — распевные, с надрывом и мелодией «вразвалочку».
Сама Легкоступова не делала ставку конкретно на эту песню. К тому времени в ее послужном списке, помимо работы с Раймондом Паулсом, было, например, сотрудничество с группой классического пианиста Сени Сона, были песни Криса Кельми, Ильи Резника и Маргариты Пушкиной и постоянная работа в коллективе Кобзона.
Мелодия, предложенная Добрыниным, показалась ей слишком простой. Но певице в принципе нравилось работать с Добрыниным и Пляцковским. И в новогоднем «Голубом огоньке» 1 января 1987 года состоялась премьера «Ягоды-малины», а потом она попала и в финал «Песни года».
В 1988 году Валентина Легкоступова получила специальный диплом жюри на фестивале в Сопоте, а ее репертуар пополнился еще одним хитом Вячеслава Добрынина — «Каплей в море» на стихи Симона Осиашвили. Став матерью, певица назвала свою дочь Анеттой — в честь дочери Раймонда Паулса. После ее рождения Валентина Легкоступова устроилась на работу в коллектив Льва Лещенко.
Дискография певицы ограничивается всего двумя альбомами: сборником «Ягода-малина» (1994) с главными шлягерами и диском «Я улыбаюсь», который вышел в 2001 году. В том же году исполнительнице «Ягоды-малины» присвоили звание заслуженной артистки РФ. Больше серьезных поворотов в ее музыкальной карьере не было.
В 2020 году Валентина Легкоступова в третий раз собралась замуж. Певица рассказала об этом в июне в телешоу «Судьба человека» на канале «Россия 1». К этому времени она вновь сконцентрировалась на работе в России: возглавляла городской отдел культуры в Феодосии, где прошло ее детство. Правда, найти общий язык с земляками не удалось. В ее планах снова была работа в Москве.
11 августа в СМИ появились сообщения о том, что певица госпитализирована с