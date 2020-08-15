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10:07 (мск), источник: ТАСС

Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург надеется, что необходимое для россиян количество вакцины, разработанной центром, можно будет произвести за 9−12 месяцев.

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Источник: РИА "Новости"

«[Важно понять], когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9−12 месяцев», — сказал он ТАСС.

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Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства сообщал, что вакцину от коронавируса первыми получат медицинские работники и учителя. Директор НИЦ им. Гамалеи отметил, что количество доз вакцины будет достаточным, чтобы обеспечить первых получателей.

Гинцбург также рассказал, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10−15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно. По его словам, технология изготовления российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител.

«Три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела (а технология выпуска моноклональных антител очень совпадает с технологией выпуска этой вакцины), эти предприятия с нашей помощью адаптировали и перенесли на свою площадку нашу технологию», — сказал Гинцбург.

Глава НИЦ им. Гамалеи добавил, что в ближайший месяц-полтора на каждой из этих площадок будет выпускаться ежемесячно около миллиона доз вакцины.

«А к концу года, может быть, полтора-два миллиона. Это уже в масштабах страны вполне ощутимые и хорошие цифры», — отметил он.

Названы сроки выпуска первых партий российской вакцины от COVID-19
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