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10:42 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/ — Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 6447.

Коронавирус COVID-19
11:01 (мск)Еще 1275 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:27 MSK, 15.08
Инфицировано917 884+5 061
1.08
5462
2.08
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3.08
5394
4.08
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1.0814.08
Скончалось15 617+119
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1.0814.08
Выздоровело729 411+6 447
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6098
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6568
1.0814.08
Инфицировано21 163 347+227 306
1.08
289336
2.08
258402
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201543
5.08
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214001
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14.08
301977
1.0814.08
Скончалось764 744+4 900
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Выздоровело13 279 850+273 009
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13.08
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14.08
165568
1.0814.08
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Источник: Агентство «Москва»

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5061, общее количество инфицированных достигло 917 884. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост 14 дней не превышает 0,6%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Смоленской области (0,3%), Карачаево-Черкесской Республике (0,3%), Забайкальском крае (0,3%), Чеченской республике (0,3%), Курской области (0,3%).

В частности, новые 695 случаев выявлены в Москве, 162 — в Санкт-Петербурге, 158 — в Свердловской области, 153 — в Московской области, 128 — в Ростовской области.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 172 856 человек.

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Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6447, всего уже выздоровели 729 411 человек.

Доля выписанных пациентов составляет 79,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.

В частности, за сутки были выписаны 1275 пациентов в Москве, 215 — в Нижегородской области, 209 — в Ханты-Мансийском АО, 186 — в Республике Башкортостан, 184 — в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 114 днем ранее, всего умерли 15 617 человек, что составляет 1,7% от всех заразившихся коронавирусом.

За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 12 — в Москве, 7 — в Архангельской области, 6 — в Ростовской области, по 5 — в Свердловской и Омской областях, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.

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