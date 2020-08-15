В России за сутки выявили 5061 случай заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5061, общее количество инфицированных достигло 917 884. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%),
В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 172 856 человек.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6447, всего уже выздоровели 729 411 человек.
Доля выписанных пациентов составляет 79,5% от общего числа заразившихся коронавирусом в стране.
В частности, за сутки были выписаны 1275 пациентов в Москве, 215 — в Нижегородской области, 209 — в
Число летальных исходов
За сутки было зарегистрировано 20 летальных исходов в