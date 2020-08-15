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11:21 (мск), источник: РИА Новости

В России началось производство вакцины от коронавируса

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Минздрав сообщил о начале производства российской вакцины от COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА Новости

Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название «Спутник V».

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В создание препарата также вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

В ведомстве также анонсировали публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с «неполнотой данных», добавив, что не все знают — «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов».

Директор Гамалеи оценил безопасность российской вакцины от COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
11:38 (мск)© Ньюстюб
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