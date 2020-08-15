14:28 (мск), источник: Life.ru
Машины перестали сигналить. В Минске прощаются с погибшим во время протестов 10 августа — видео
К месту гибели пришло несколько сотен человек, чуть меньше — на похороны.
Жители Минска сегодня прощаются с Александром Тарайковским, который погиб во время акций протеста 10 августа около станции метро «Пушкинская» в белорусской столице. Несколько сотен людей пришли лично проститься с мужчиной, а еще больше человек собрались у места его гибели, чтобы возложить цветы.
В центре Минска сотни белорусов с флагами и плакатами почтили минутой молчания Тарайковского.
Остановившиеся машины перестали сигналить, а люди подняли вверх сжатые кулаки.
Собравшиеся также возложили цветы к стихийному мемориалу и зажгли свечи в память о погибшем. Толпа возле станции метро аплодирует и скандирует: «Спасибо!».
Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют собранию, сообщают очевидцы. Все проходит спокойно.
Личность погибшего в ходе протестов 10 августа раскрыли СМИ. Также стало известно, что он был ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, после того как вступился за мать. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в милиционеров, но оно сдетонировало у него в руке.
Напомним, после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, в стране не утихают акции против официальных результатов голосования. Днем все проходит в мирной форме, а ближе к вечеру случаются беспорядки, в ходе которых в начале протестов силовики использовали светошумовые гранаты и дубинки.