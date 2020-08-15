Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
19Атомный ужас
15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В России произвели первую партию вакцины от коронавируса

Минздрав России сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавируса. Это первая зарегистрированная вакцина в мире.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:27 MSK, 15.08
Инфицировано917 884+5 061
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
2.0815.08
Скончалось15 617+119
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
2.0815.08
Выздоровело729 411+6 447
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
2.0815.08
Инфицировано21 240 306+284 148
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
2.0815.08
Скончалось766 429+6 111
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
2.0815.08
Выздоровело13 269 388+250 178
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
2.0815.08
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

О запуске ее производства Минздрав сообщил ранее 15 августа.

«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало известно 11 августа. Планируется, что она поступит в оборот в начале 2021 года. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ожидает, что нужное количество вакцины будет произведено в течение года. По его словам, три предприятия смогли адаптировать производство под их технологию создания вакцины.

В России зарегистрировано 917 тыс. заразившихся коронавирусом. От COVID-19 умерло 15,6 тыс. человек. Вылечились 729 тыс. пациентов. Россия находится на четвертом месте в мире по числу заражений и на 11-м по числу умерших.

В России началось массовое производство вакцины от коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
15:11 (мск)© Ньюстюб
 Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
Михаила Ефремова вынесли из суда в реанимацию
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии
В Минске прощаются с погибшим во время протестов — видео
Полиция нашла кокаин в доме 13-кратного чемпиона мира
СМИ сообщили, что Месси решил уйти из «Барселоны» после разгрома
Ученые открыли неожиданный способ дезинфекции масок
В Минпросвещения рассказали об основаниях для изъятия детей
Ученые разгадали загадку голубого огненного вихря
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
"20 лет вместе": несчастная жена Страхова (фото)
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Если увидели на дороге авто с такими номерами, значит это едет чеченец
Случайно увидела соседку-казашку без платка. Ни у одной женщины такого нет
Дети
38-летняя Наталья Подольская во второй раз станет мамой (фото) Певица принимает поздравления
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь