15:03 (мск), источник: Коммерсантъ
В России произвели первую партию вакцины от коронавируса
Минздрав России сообщил о производстве первой партии вакцины от коронавируса. Это первая зарегистрированная вакцина в мире.
«Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало известно 11 августа. Планируется, что она поступит в оборот в начале 2021 года. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ожидает, что нужное количество вакцины будет произведено в течение года. По его словам, три предприятия смогли адаптировать производство под их технологию создания вакцины.
В России зарегистрировано 917 тыс. заразившихся коронавирусом. От COVID-19 умерло 15,6 тыс. человек. Вылечились 729 тыс. пациентов. Россия находится на четвертом месте в мире по числу заражений и на 11-м по числу умерших.