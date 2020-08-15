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16:18 (мск), источник: Daily Storm

Адвокат сообщил о выписке Ефремова из больницы

11 августа актера госпитализировали с подозрением на инсульт.

Источник: Агентство «Москва»

Актера Михаила Ефремова выписали из больницы после подозрения на инсульт, он находится дома, заявил его адвокат Эльман Пашаев. О диагнозе актер пока не рассказывал, уточнил защитник. Ефремов действительно признал свою вину после смертельного ДТП с его участием, но впоследствии нашлись доказательства его невиновности, поэтому актер отказался от своих признаний, подчеркнул Пашаев.

«Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: “Уже дома”. Уже не хотелось состояние обсудить по телефону, думаю, пускай после больницы отойдет чуть-чуть, отдохнет. Сегодня вечером заеду», — заявил Пашаев.

Адвокат признал, что Ефремов говорил о своей виновности после ДТП. «Он признал свою вину. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», — пояснил он, комментируя протокол допроса от 17 июля, в котором Ефремов признает вину.

8 июня 2020 года в центре Москвы случилась авария с участием Ефремова. На внедорожнике на большой скорости известный актер выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном. Получивший многочисленные ранения водитель фургона скончался в больнице. Сам артист не пострадал.

По результатам экспертизы в крови Ефремова после аварии на Смоленской площади помимо высокой дозы алкоголя нашли следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Были возбуждены дела по статьям «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

11 августа в здании суда Ефремову стало плохо. Его увезли на скорой в больницу. По неподтвержденной информации, у артиста был диагностирован инсульт.

Егор Латышев

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