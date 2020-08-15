16:18 (мск), источник: Daily Storm
Адвокат сообщил о выписке Ефремова из больницы
11 августа актера госпитализировали с подозрением на инсульт.
Актера Михаила Ефремова выписали из больницы после подозрения на инсульт, он находится дома, заявил его адвокат Эльман Пашаев. О диагнозе актер пока не рассказывал, уточнил защитник. Ефремов действительно признал свою вину после смертельного ДТП с его участием, но впоследствии нашлись доказательства его невиновности, поэтому актер отказался от своих признаний, подчеркнул Пашаев.
«Он уже дома, я прилетел ночью. Сегодня узнаю, как у него дела. Просто созвонились, я спрашивал, как дела, говорит: “Уже дома”. Уже не хотелось состояние обсудить по телефону, думаю, пускай после больницы отойдет
Адвокат признал, что Ефремов говорил о своей виновности после ДТП. «Он признал свою вину. Около 20 дней я ночью работал, собирал доказательства, исследовал определенные материалы, только после чего, когда я с ним обсудил все эти моменты, мы отказались от признания вины», — пояснил он, комментируя протокол допроса от 17 июля, в котором Ефремов признает вину.
8 июня 2020 года в центре Москвы случилась авария с участием Ефремова. На внедорожнике на большой скорости известный актер выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым фургоном. Получивший многочисленные ранения водитель фургона скончался в больнице. Сам артист не пострадал.
По результатам экспертизы в крови Ефремова после аварии на Смоленской площади помимо высокой дозы алкоголя нашли следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Были возбуждены дела по статьям «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
11 августа в здании суда Ефремову стало плохо. Его увезли на скорой в больницу. По неподтвержденной информации, у артиста был диагностирован инсульт.
Егор Латышев