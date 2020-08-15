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20:50 (мск), источник: РИА Новости

В Италии зафиксировали рекордный прирост зараженных коронавирусом с мая

РИМ, 15 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Рост числа случаев заражения коронавирусом в Италии стал самым высоким с 23 мая — за сутки зафиксировано 629 эпизодов, следует из статистики, опубликованной в субботу вечером министерством здравоохранения страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:27 MSK, 15.08
Инфицировано917 884+5 061
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
2.0815.08
Скончалось15 617+119
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
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7.08
119
8.08
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9.08
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10.08
70
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12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
2.0815.08
Выздоровело729 411+6 447
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
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10.08
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11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
2.0815.08
Инфицировано21 285 271+265 055
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
2.0815.08
Скончалось767 504+6 111
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
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11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
2.0815.08
Выздоровело13 293 728+245 425
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
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219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
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10.08
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11.08
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12.08
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13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
2.0815.08
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Источник: Reuters

Общее число установленных случаев заражения COVID-19 достигло 253 438. Накануне динамика роста составила 574, став самой высокой с 28 мая.

Жертвами заражения стали четыре человека, общее число смертельных исходов достигло 35 392. Накануне сообщалось о трех случаях гибели зараженных. Эти цифры остаются на уровне самых низких порогов смертности, установленных еще в самом начале эпидемии в Италии в конце февраля.

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Вместе с тем в нынешнюю статистику вошли обновленные данные из области Эмилия-Романья, которая стала одним из наиболее пострадавших регионов страны. Местные органы здравоохранения сообщили, что вследствие внутренней проверки в показатели смертности за три весенних месяца не попали 154 случая.

Число выздоровевших за сутки возросло на 314 и достигло 203 640. В больницах остаются 764 пациента (-7 за сутки), из них 55 (-1) находятся в палатах интенсивной терапии.

В течение практически всего июля число новых заражений на Апеннинах находилось в пределах 300 случаев в сутки, что соответствовало уровню начального периода эпидемии (конец февраля — начало марта). Однако в последнее время количество инфицированных снова стало расти.

Многие случаи заражения выявляются у молодых людей, которые только что вернулись с отдыха за рубежом, или представителей компактно проживающих диаспор.

Из-за этого итальянские власти запретили въезд и транзит из 16 стран, не входящих в шенгенскую зону, а также ввели обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из Хорватии, Испании, Греции и Мальты.

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