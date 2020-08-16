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09:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Российскую вакцину на третьем этапе исследований введут десяткам тысяч человек

Третий этап исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнется в течение максимум десяти дней, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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09:56 (мск)Оценены сроки начала гражданского оборота вакцины от COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:27 MSK, 16.08
Инфицировано917 884+5 061
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
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8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
2.0815.08
Скончалось15 617+119
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79
4.08
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6.08
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7.08
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9.08
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10.08
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13.08
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114
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2.0815.08
Выздоровело729 411+6 447
2.08
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4.08
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10.08
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11.08
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12.08
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13.08
6098
14.08
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15.08
6447
2.0815.08
Инфицировано21 462 593+299 637
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
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11.08
221060
12.08
214001
13.08
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14.08
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15.08
236968
2.0815.08
Скончалось771 111+6 370
2.08
5579
3.08
4446
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4751
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2.0815.08
Выздоровело13 448 779+169 252
2.08
221901
3.08
135814
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5.08
225127
6.08
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7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
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239344
14.08
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2.0815.08
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Источник: РИА "Новости"

Исследования проведут в Московском регионе с участием десятков тысяч человек.

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«Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол (пострегистрационных исследований.— “Ъ”). Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется. Несколько десятков тысяч будут участвовать», — сказал Гинцбург ТАСС.

По его словам, сейчас уточняется финансовая часть, потому что «это стоит немалых денег». Директор Центра им. Гамалеи сообщил, что в Московском регионе есть вся необходимая инфраструктура для проведения исследований.

Напомним, ранее Росздравнадзор сообщал, что в пострегистрационных исследованиях примут участие 2 тыс. человек. Российскую вакцину зарегистрировали первой в мире 11 августа. 15 августа стартовало ее производство.

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