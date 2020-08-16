Российскую вакцину на третьем этапе исследований введут десяткам тысяч человек

Исследования проведут в Московском регионе с участием десятков тысяч человек.
«Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол (пострегистрационных исследований.— “Ъ”). Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется. Несколько десятков тысяч будут участвовать», — сказал Гинцбург ТАСС.
По его словам, сейчас уточняется финансовая часть, потому что «это стоит немалых денег». Директор Центра им. Гамалеи сообщил, что в Московском регионе есть вся необходимая инфраструктура для проведения исследований.
Напомним, ранее Росздравнадзор сообщал, что в пострегистрационных исследованиях примут участие 2 тыс. человек. Российскую вакцину зарегистрировали первой в мире 11 августа. 15 августа стартовало ее производство.