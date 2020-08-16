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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Оценены сроки начала гражданского оборота вакцины от COVID-19

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил сроки начала гражданского оборота разработанной центром вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:27 MSK, 16.08
Инфицировано917 884+5 061
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
2.0815.08
Скончалось15 617+119
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
2.0815.08
Выздоровело729 411+6 447
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
2.0815.08
Инфицировано21 462 593+299 637
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
2.0815.08
Скончалось771 111+6 370
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
2.0815.08
Выздоровело13 448 779+169 252
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
2.0815.08
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, гражданский оборот будет запущен параллельно с пострегистрационными исследованиями, но со сдвигом, поскольку вакцины не хватает. «Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц», — уточнил Гинцбург.

Кроме того, он сообщил, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие несколько десятков тысяч человек. Ученый отметил, что в первую очередь вакцину направят на третий этап исследований, поскольку производственные мощности препарата пока только нарастают. А избыток уже может быть направлен в гражданский оборот, «в небольшом количестве, может быть, на несколько регионов».

Гинцбург затруднился сказать, сколько доз вакцины будет создано в ближайшие недели, поскольку производство препарата будет расширяться. По его словам, мощность производства в ближайшие полтора-два месяца увеличится в десять раз.

В ближайшее время заработают еще три-четыре площадки, к декабрю они выйдут на мощность четыре-пять, а может немного больше миллионов доз в месяц, что позволит за 9−12 месяцев обеспечить необходимый объем вакцины для всей страны.
Александр Гинцбург

Накануне, в субботу, 15 августа, Минздрав России объявил о начале производства в стране вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. До этого, 12 августа, глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины будут выпущены в течение двух недель, первыми препарат получат медики. Он также назвал безосновательной зарубежную критику препарата и связал ее со страхом конкуренции.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется в течение августа, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

Директор Гамалеи оценил безопасность российской вакцины от COVID-19
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