В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля

Суточный прирост случаев заражения в России в воскресенье, таким образом, обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост этого показателя. Ранее минимальное значение отмечалось за 10 августа — тогда оперативный штаб отчитался о 4 985 случаях, и показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тыс.
За сутки умерли 68 человек, еще 3 557 пациентов выздоровели. Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 922 853 случая коронавирусной инфекции, 15 685 умерших и 732 968 выписанных. Лечение продолжают 174 200 пациентов.
В Москве за сутки зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 045 человек.
По информации оперативного штаба, еще 163 новых случая COVID-19 зафиксировано в