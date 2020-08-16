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10:50 (мск), источник: Интерфакс

В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19 с апреля

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 969 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:27 MSK, 16.08
Инфицировано922 853+4 969
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
8.08
5212
9.08
5189
10.08
5118
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
3.0816.08
Скончалось15 685+68
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
8.08
129
9.08
77
10.08
70
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
3.0816.08
Выздоровело732 968+3 557
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
8.08
6615
9.08
3215
10.08
3259
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
3.0816.08
Инфицировано21 468 279+295 270
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
8.08
276814
9.08
266336
10.08
217522
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
2.0815.08
Скончалось771 183+6 154
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
8.08
6386
9.08
5562
10.08
4392
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
2.0815.08
Выздоровело13 453 267+166 006
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
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7.08
207157
8.08
169746
9.08
197009
10.08
178412
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
2.0815.08
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Источник: РИА "Новости"

Суточный прирост случаев заражения в России в воскресенье, таким образом, обновил минимум с конца апреля, когда в стране начался резкий рост этого показателя. Ранее минимальное значение отмечалось за 10 августа — тогда оперативный штаб отчитался о 4 985 случаях, и показатель первый раз за 15 недель опустился ниже отметки в 5 тыс.

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За сутки умерли 68 человек, еще 3 557 пациентов выздоровели. Нарастающим итогом в России на текущий момент зарегистрировано 922 853 случая коронавирусной инфекции, 15 685 умерших и 732 968 выписанных. Лечение продолжают 174 200 пациентов.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 688 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 11 пациентов, выздоровели 1 045 человек.

По информации оперативного штаба, еще 163 новых случая COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 154 — в Московской области, 150 — в Свердловской области, по 129 — в Ростовской области и Ставропольском крае, 123 — в Нижегородской области, 118 — в Иркутской области, 116 — в Красноярском крае, 103 — в Омской области, 102 — в Оренбургской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

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10:55 (мск)© Ньюстюб
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