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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти будут регулировать распределение российской вакцины от коронавируса

Первая российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» включена в перечень лекарств, которые распределяют по регионам на федеральном уровне. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

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Источник: РИА "Новости"

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса… включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — говорится в сообщении правительства.

Кроме вакцины в перечень входят препараты дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

В начале июня был принят временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Он будет действовать до конца года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцину планируют запустить в гражданский оборот в течение 1,5 месяца. На пострегистрационном этапе исследований препарат могут ввести десяткам тысяч человек.

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11:43 (мск)© Ньюстюб
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