Власти будут регулировать распределение российской вакцины от коронавируса

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса… включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», — говорится в сообщении правительства.
Кроме вакцины в перечень входят препараты дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.
В начале июня был принят временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса. Он будет действовать до конца года.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вакцину планируют запустить в гражданский оборот в течение 1,5 месяца. На пострегистрационном этапе исследований препарат могут ввести десяткам тысяч человек.