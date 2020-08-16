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12:01 (мск), источник: ТАСС

Президентский кортеж прибыл к месту проведения митинга в поддержку Лукашенко

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/ — Президентский кортеж прибыл к Дому правительства в Минске, где в полдень начнется митинг в поддержку Лукашенко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

На лимузине в кортеже не было президентского штандарта, так что, возможно, самого Лукашенко внутри не было. Кроме того, машин сопровождения было меньше, чем обычно. Обстановка на площади спокойная, прибытие большей части участников митинга ожидается ближе к его началу.

Транспортные автомобили ОМОН и автозаки также прибывают к Дому правительства на площади Независимости.

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Подъезжающие машины ОМОН останавливаются за Домом правительства и со стороны улицы Советская. Сама площадь Независимости обнесена металлическими ограждениями, через которые в ряде мест организован проход на митинг. Милиция тщательно досматривает всех прибывающих. Прессу пропускают через специальный проход со стороны улицы Советская.

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Пока обстановка в месте проведения предстоящего митинга в поддержку Лукашенко спокойная. Неподалеку, на улице Кирова, припаркованы четыре больших автобуса с логотипом «Могилевтранс». По периметру площади Независимости расставлена сельхозтехника. На площади бесплатно раздают питьевую воду.

Митинг сегодня намерена провести и оппозиция, причем в качестве места сбора назывался проспект Независимости, на котором находится и одноименная площадь.

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Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжались несколько дней. По информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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