В Китае заявили о планах вместе с Россией испытать вакцины от COVID-19

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.
По словам академика, Россия смогла добиться, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с этим в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.
Конференция прошла в южной китайской провинции Гуандун, ее основными темами были обмен опытом по противодействию коронавирусу и углубление российско-китайского сотрудничества в области борьбы с пандемией.
Как сообщалось, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания.
Накануне пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена.