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13:46 (мск), источник: Интерфакс

В Китае заявили о планах вместе с Россией испытать вакцины от COVID-19

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
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Источник: РИА "Новости"

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.

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По словам академика, Россия смогла добиться, что в стране смертность от связанных с вирусом заболеваний остается на низком уровне, в связи с этим в условиях пандемии российский опыт заслуживает изучения.

Конференция прошла в южной китайской провинции Гуандун, ее основными темами были обмен опытом по противодействию коронавирусу и углубление российско-китайского сотрудничества в области борьбы с пандемией.

Как сообщалось, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и прошел клинические испытания.

Накануне пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена.

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