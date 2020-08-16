Археологи нашли игрушечных свинок возрастом 3,5 тыс. лет

При раскопках древнего поселения в польской деревне Машковице археологи обнаружили две необычные фигурки свиней, сообщает PAP.
Глиняные свинки лежали в метре друг от друга на руинах квадратного жилища возрастом 3,5 тысячи лет. Их создатель хорошо передал анатомические особенности животных, детально изобразив мордочку, вымя и полоски на спине. Хотя такие полосы больше характерны для диких свиней, археологи уверены, что скульптор изобразил именно домашних животных.
«Вы должны помнить, что тогда свиньи больше походили на кабанов, чем на современных племенных животных», — говорит доктор Марцин Пшибила из Института археологии Ягеллонского университета.
По словам исследователей, это первая такая находка в регионе.
Древнее поселение, которое исследуют археологи, появилось около 1750-х годов до нашей эры в эпоху ранней бронзы. Здесь жили представители культуры Отомань, существовавшей на западе Румынии, востоке Венгрии, в Словакии, Польше и Закарпатье.