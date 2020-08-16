Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 августаНачало "Золотой лихорадки", основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
13:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли игрушечных свинок возрастом 3,5 тыс. лет

Это первая подобная находка в регионе.

При раскопках древнего поселения в польской деревне Машковице археологи обнаружили две необычные фигурки свиней, сообщает PAP.

Читайте также
На дне Финского залива нашли корабль с сотнями бутылок спиртного

Глиняные свинки лежали в метре друг от друга на руинах квадратного жилища возрастом 3,5 тысячи лет. Их создатель хорошо передал анатомические особенности животных, детально изобразив мордочку, вымя и полоски на спине. Хотя такие полосы больше характерны для диких свиней, археологи уверены, что скульптор изобразил именно домашних животных.

«Вы должны помнить, что тогда свиньи больше походили на кабанов, чем на современных племенных животных», — говорит доктор Марцин Пшибила из Института археологии Ягеллонского университета.

По словам исследователей, это первая такая находка в регионе.

Древнее поселение, которое исследуют археологи, появилось около 1750-х годов до нашей эры в эпоху ранней бронзы. Здесь жили представители культуры Отомань, существовавшей на западе Румынии, востоке Венгрии, в Словакии, Польше и Закарпатье.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В России обновлен суточный минимум по числу случаев COVID-19
Центр Минска перекрыт перед митингами за и против Лукашенко
В России за год закрылись миллион предприятий
Умер брат президента США Роберт Трамп
Серфер спас женщину, ударив акулу кулаком
Россиянам предложат пополнить карты на кассах магазинов
Gnezdo.ru
Этого не ожидали: состояние Лещенко изменилось
Как и на чем зарабатывают богатенькие звёзды
Любите кино? Тогда эти кадры вы точно оцените
На какой доход ты "тянешь": покажет простой тест
Hi-Tech
Климат Земли прошел точку невозврата Борьба с глобальным потеплением уже не поможет
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Бьет, значит любит? 524
Забавные картинки 460
Измена родителя - тяжелая тема 453
неожиданные последствия ответственного родительства 429
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь