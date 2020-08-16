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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

В Лондоне умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает zakon.kz. Точная причина пока неизвестна, предварительная — остановка сердца. Назарбаеву было 30 лет. Он просил политического убежища в Великобритании и сообщал, что обладает информацией о коррупции в Казахстане.

Источник: AFP 2020

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери бывшего президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана, а в 2017 году работал в федерации футбола Казахстана.

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В 2020 году Назарбаев попросил политическое убежище в Великобритании из-за давления, которое на него оказывает семья. Он утверждал, что владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».

В 2019 году лондонский суд приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским.

Весной 2007-го Рахат Алиев, в то время посол Казахстана в Австрии, был обвинен в похищении топ-менеджеров казахстанского «Нурбанка» и в попытке госпереворота. Его приговорили заочно. Он был арестован в австрийской тюрьме, где в 2015 году его нашли повешенным одиночной камере.

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