СМИ: в Лондоне умер внук Назарбаева

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери бывшего президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана, а в 2017 году работал в федерации футбола Казахстана.
В 2020 году Назарбаев попросил политическое убежище в Великобритании из-за давления, которое на него оказывает семья. Он утверждал, что владеет информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана».
В 2019 году лондонский суд приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским.
Весной 2007-го Рахат Алиев, в то время посол Казахстана в Австрии, был обвинен в похищении топ-менеджеров казахстанского «Нурбанка» и в попытке госпереворота. Его приговорили заочно. Он был арестован в австрийской тюрьме, где в 2015 году его нашли повешенным одиночной камере.