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16:45 (мск), источник: Интерфакс

Многотысячная акция протеста проходит в Минске

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Многотысячная акция солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия проходит в воскресенье в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой».

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

К месту ее проведения из разных концов города продолжают стекаться люди.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко. К участникам мероприятия обратился глава государства.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа.

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В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около семи тысяч человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один — после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%.

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