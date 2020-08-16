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18:54 (мск), источник: Известия

Министр культуры России назвала Губенко хранителем традиций русского кино

Министр культуры России Ольга Любимова в воскресенье, 16 августа, выразила соболезнования родным и близким российского актера, режиссера, депутата Мосгордумы Николая Губенко, а также отметила, что он был хранителем традиций русского кино.

Источник: РИА "Новости"
Николай Николаевич, без преувеличения, был хранителем традиций русского драматического искусства и кинематографии. Беззаветное служение отечественной культуре, людям и стране снискало этому легендарному человеку безмерное уважение и непререкаемый авторитет.
Ольга Любимова
министр культуры России (цитата по «РИА Новости»)
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Также глава Минкульта подчеркнула, что Губенко прошел сложный и интересный путь от актера до министра культуры СССР, возглавив ведомство в нелегкое время.

Ранее в этот день соболезнования в связи со смертью Губенко выразил мэр Москвы Сергей Собянин, а также президент России Владимир Путин.

Николай Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни. Народный артист РСФСР, основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» дебютировал в кино ролью в фильме «Застава Ильича» в 1964 году.

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Дипломной работой в театре стала главная роль в спектакле «Карьера Артура Уи» по Брехту. Губенко известен ролями в фильмах «Прошу слова», «Они сражались за Родину», «Золотые ворота» и многими другими.

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