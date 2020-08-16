18:20 (мск), источник: Daily Storm
В Башкирии больше тысячи человек вышли на протест против разработки на горе Куштау
Активисты столкнулись с охраной и сотрудниками правоохранительных органов.
У горы Куштау в Башкирии прошла очередная акция противников разработки местных месторождений. По данным местных СМИ, в протесте приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие требовали, чтобы вырубка леса и работы на горе прекратились, а также освобождения задержанных активистов. На встречу к митингующим приехал глава региона Радий Хабиров.
У горы собрались от трех тысяч до пяти тысяч человек, сообщает издание ProUfu. Между активистами и охраной месторождения, выставленной «Башкирской содовой компанией» (БСК), произошло несколько стычек. Также в конфликтах участвовали сотрудники Росгвардии, которые направлены в регион «для поддержания спокойствия».
Радий Хабиров заявил защитникам Куштау, что шихан не будут разрабатывать, пока не будет найдено компромиссное решение, сообщает издание Readovka.
15 августа палаточный лагерь протестующих у подножия горы был разрушен, жившие в нем активисты были вынуждены уехать. Представители компании после этого начали огораживать площадку забором из металлической сетки и колючей проволоки.
Конфликт между активистами и БСК начался 3 августа, когда БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки. Защитники Куштау пытались не пустить к деревьям тяжелую технику. 8 августа БСК получила право на разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Куштау 8 августа, срок соответствующей лицензии — до 10 августа 2039 года. Месторождение Шахтау, которое сейчас разрабатывает БСК, должно иссякнуть к концу года.
БСК является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с