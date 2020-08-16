18:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Чем известен Николай Губенко
16 августа в возрасте 78 лет умер народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко. Подробности его биографии — в материале «Ъ».
Губенко Николай Николаевич родился 17 августа 1941 года в Одессе. В подростковом возрасте увлекся театром, записался в школьный драмкружок. В старших классах посещал танцевальный кружок Одесского клуба трамвайщиков, был участником молодежного ансамбля, занимался в театральной студии при Доме актера. В 1958 году поступил в труппу Одесского театра юного зрителя, где проработал два года.
В 1960 году приехал в Москву и поступил во ВГИК в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. На втором курсе снялся в одной из главных ролей в фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Вскоре актера заметил главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов и пригласил его в свою труппу. Николай Губенко играл в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир», «Герой нашего времени», «Борис Годунов» и других.
В 1968 году ушел из театра и продолжил образование на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа. В качестве режиссера снял полнометражные фильмы «Пришел солдат с фронта», «Если хочешь быть счастливым», «Подранки», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и любовь», «Запретная зона».
В 1980 году вернулся в актерский состав Театра на Таганке. В марте 1987 года худсовет театра избрал Николая Губенко новым руководителем. Эту должность он покинул в ноябре 1989 года, когда был назначен на пост министра культуры СССР, оставшись при этом в труппе театра.
В начале 1990-х годов, после возвращения Юрия Любимова в театр, в труппе возник конфликт. В 1993 году 36 актеров труппы во главе с Николаем Губенко основали новый театр — «Содружество актеров Таганки». Параллельно с работой в театре и режиссурой Николай Губенко снимался в кино, сыграв около 20 ролей.
Одновременно с творчеством занимался политикой. В 1995—2003 годах был депутатом Госдумы от КПРФ. С 1997 по 2002 год — член президиума ЦК КПРФ. В мае 2002 года был исключен из партии за отказ выполнить решение пленума, согласно которому члены КПРФ должны были покинуть руководящие посты в Госдуме. Через год членство в партии было восстановлено. С 2005 года избирался депутатом Мосгордумы от коммунистов, с 2009 года был