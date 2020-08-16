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21:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Главные события в Беларуси: митинг за Лукашенко в Минске, марши свободы и новый звонок Путину

В воскресенье во многих городах Беларуси проходят массовые шествия с требованием отставки Лукашенко и привлечения силовиков к ответственности за пытки и насилие. До этого в Минске был организован митинг в поддержку Александра Лукашенко, на котором он настаивал, что набрал на выборах 80% голосов и пугал нашествием войск НАТО.

Источник: AFP 2020

По официальным данным, на митинг в поддержку действующей власти пришли от 50 (версия самого Лукашенко) до 70 (версия государственного агентства БелТА и госканала «Беларусь 1») тысяч человек.

В то же время портал TUT.BY с помощью сайта MapChecking посчитал, что на площади Независимости могли собраться от 10 до 31 тысячи человек в зависимости от плотности толпы.

А у стелы «Минск — город-герой», где проходил митинг оппозиции, собрались около 220 тысяч, рассчитал TUT.BY.

МВД Беларуси пока отказывается комментировать численность оппозиционного митинга.

Два митинга

Александр Лукашенко выступал на митинге полчаса | Источник: REUTERS

Накануне стало известно, что в 12:00 на площади Независимости в центре Минска должен пройти митинг в поддержку действующей власти. Журналисты, допущенные на площадь, сообщали, что народ начали свозить туда автобусами из других городов.

Александр Лукашенко появился на митинге в 14.00 и начал вспоминать голодные 90-е, когда «вместо империи, без которой не решался ни один вопрос, мы получили кровавый обрубок», и припомнил свою борьбу с бандами.

У сторонницы Лукашенко на плакатах написано: «Лукашенко — любовь и мир» и «Беларусь — не Ирак, Запад — ты нам не нужен» | Источник: EPA

Он резко отверг возможность проведения новых выборов, сказав, что «сфальсифицировать 80% невозможно» и что именно новых выборов хотят на Западе.

На митинг в поддержку Лукашенко людей свозили из других городов | Источник: EPA

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Натовские войска лязгают гусеницами у наших границ. Литва, Латвия, Польша, Украина приказывают провести нам новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы пойдем в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль», — сказал Лукашенко под крики «Батька — молодец!».

Протестующих он сравнил с крысами, которыми «управляют чужие люди».

Митинг оппозиции в Минске начался вскоре после провластного | Источник: REUTERS

В это время у стелы на проспекте Победителей, где прошел самый первый митинг несогласных, начался сбор оппозиционеров.

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Среди собравшихся наши корреспонденты отметили колонну учителей и колонну юристов. На перекрестке проспектов Машерова и Победителей выстроилась военная техника, в том числе несколько автозаков, микроавтобусов. Замечены также бронеавтомобиль и спецмашина «Рубеж».

Около 17 часов митингующие стали постепенно расходиться от стелы и двинулись в сторону площади Независимости, где до этого была провластная акция.

На проспекте Победителей они заняли не только тротуар, но и проезжую часть.

Акции в других городах

Митинги оппозиции проходят также в Бобруйске, Могилеве, Бресте и многих других городах.

Мэр Бреста Александр Рогачук вышел к протестующим с начальниками местного МВД и Следственного комитета, а также с прокурором города. Как только Рогачук начал представлять силовиков, толпа принялась скандировать «Убийцы! Убийцы!» и «Выпускай». Мэру пришлось замолчать.

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Затем он попытался поблагодарить горожан «за активную общественную позицию». Протестующие в ответ стали скандировать «В отставку!».

На слова мэра о том, что «работники правопорядка осуществляют охрану общественного порядка», толпа недовольно загудела.

Я услышал ваши требования, я услышал ваши лозунги, все, что в рамках моей компетенции, будет решено.
Александр Рогачук
мэр Бреста

В ответ ему снова начали кричать «В отставку!» и «Пустослов».

В Гомеле протестующие сняли с флагштока официальный флаг Беларуси и заменили его на бело-красно-белый.

Бело-красно-белый флаг был флагом Беларуси до прихода к власти Александра Лукашенко.

В воскресенье Брест выразил солидарность с несогласными в Минске и других городах страны | Источник: BBC News Русская служба

Акции также прошли в Пинске, Могилеве и ряде других городов.

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Новый звонок Путину

В субботу Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В воскресенье он позвонил в Москву второй раз. После это он заявил, что «при первом же запросе» получит помощь из России.

Вместе с тем, в сообщении пресс-службы Кремля содержание разговора изложено намного более обтекаемо: «Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на Республику давления извне.

С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии Организации Договора о коллективной безопасности.
пресс-служба Кремля
(цитата по Интерфаксу)
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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