Ученые обнародовали новую версию возникновения коронавируса

Ученым стали доступны записи медика, занимавшегося лечением шахтеров в китайской провинции Юньнань.
Рабочие две недели чистили шахту от фекалий летучих мышей. А затем у них возникли симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. В итоге их пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, троих из шести горняков спасти не удалось.
Образцы анализов заболевших тогда направили в лабораторию в Ухане, где и было установлено, что они заразились коронавирусом. Это, по словам ученых, дает повод считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.
По последним данным, количество зараженных во всем мире превысило 21 миллион человек, свыше 761 тысячи пациентов скончались, передает РИА Новости.