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19:46 (мск), источник: Вести.Ru

Ученые обнародовали новую версию возникновения коронавируса

Инфекция могла проникнуть в человеческий организм еще в 2012-ом году. Об этом сообщило издание The Sun, ссылаясь на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:27 MSK, 16.08
Инфицировано922 853+4 969
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Выздоровело732 968+3 557
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Инфицировано21 503 725+233 565
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Скончалось771 861+4 620
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Источник: Reuters

Ученым стали доступны записи медика, занимавшегося лечением шахтеров в китайской провинции Юньнань.

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Рабочие две недели чистили шахту от фекалий летучих мышей. А затем у них возникли симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. В итоге их пришлось подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако, троих из шести горняков спасти не удалось.

Образцы анализов заболевших тогда направили в лабораторию в Ухане, где и было установлено, что они заразились коронавирусом. Это, по словам ученых, дает повод считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

По последним данным, количество зараженных во всем мире превысило 21 миллион человек, свыше 761 тысячи пациентов скончались, передает РИА Новости.

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