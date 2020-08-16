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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь Назарбаева прокомментировала смерть своего сына

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила гибель своего сына Айсултана. Ее комментарий опубликован на сайте фонда Нурсултана Назарбаева в воскресенье, 16 августа.

Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате.
Дарига Назарбаева

При этом деталей смерти сына она не раскрыла.

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О смерти внука Назарбаева Айсултана ранее 16 августа сообщил ряд СМИ. Отмечалось, что 30-летний мужчина скончался в Лондоне. По предварительным данным, он умер от остановки сердца, однако точная причина его гибели пока не называется.

В июле 2019 года сообщалось, что Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. Внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.

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