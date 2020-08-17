Защитная надежда: ученые объяснили, почему в пандемию следует носить хлопок

Одежда и маски из хлопка предотвратят попадание SARS-CoV-2 на кожу и слизистые. Ученые пришли к выводу, что вирус распадается на этой ткани менее чем за сутки даже без специальной обработки. Учитывая, что хлопок служит основой для актуальной осенью одежды из джинсы, вельвета или фланели, выбор нарядов из таких материалов может снизить вероятность заражения. Кроме того, эти ткани — отличная основа для многоразовых масок. Хотя, по словам экспертов, одноразовые медицинские средства индивидуальной защиты (СИЗ) всё же надежнее.
Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета исследовали стабильность SARS-CoV-2 на экспериментально загрязненных СИЗ. Вирус поместили на восемь разных материалов: нитриловые перчатки для медицинского осмотра, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Затем вели наблюдения за ним в течение трех недель. Оказалось, что при нанесении на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки и его невозможно было обнаружить.
— Качественная ткань из хлопка — это волокна длиной не менее 20 мм, которые несколько раз скручены вокруг своей оси, — рассказала заведующая кафедрой
Эксперт отметила, что хлопчатобумажные ткани используют также в изготовлении текстильной продукции технического и специального назначения. Иногда для медицинских халатов берут специальные пропитки, которые увеличивают прочность и время ношения одежды. Теперь исторический выбор хлопка в качестве медицинской одежды может в некоторой мере защитить врачей и от коронавируса. Впрочем, учитывая, что из хлопка сделано множество тканей для повседневной одежды, воспользоваться санитарным преимуществом материала могут и обычные люди.
Касается это и масок, хотя споры об их эффективности против SARS-CoV-2 идут с самого начала пандемии. В своей работе ученые предполагают, что использование хлопковых масок наиболее безопасно и выгодно, учитывая частую необходимость их повторного применения после обработки. Конечно, хлопок проницаем для одинокого вируса, но преграждает путь к коже и дыхательным путям
— Хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, — сообщил директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. М. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. — Это происходит не столько за счет разрушения вируса, сколько за счет задержания микроскопических капель жидкости, с которыми распространяется вирус.
Исследователи из Великобритании определили, что маски из двух слоев хлопка плотностью 600 нитей с шифоном фильтруют более 80% частиц размером менее 300 нанометров и более 90% частиц крупнее. Исследование Университета Иллинойса (правда, еще ожидающее экспертной оценки) показало, что три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.
— Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно
Эксперт обратил внимание на то, что все СИЗ имеют правила по уходу за ними. Соответственно, если респираторы и маски одноразовые, их, вне зависимости от материала, необходимо утилизировать. Если многоразовые — обрабатывать соответствующим образом, ведь на поверхности мог оказаться патоген. Также для некоторых респираторов требуется замена отдельных его частей.
— Вирус находится на поверхности того или иного материала в течение разного времени, — рассказал профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Альберт Ризванов. — Насколько быстро высыхают содержащие вирус капельки на конкретном материале, связано с его пористостью, а также с тем, насколько эти капельки подвержены действию окружающей среды — например, солнечному свету.
Альберт Ризванов добавил, что материал — лишь основа, которая поддерживает фильтры, защищающие от вируса. Неважно, как долго материал способен поддерживать вирус на своей поверхности, важно, чтобы он был гигиеничен в использовании, удобен в стерилизации и автоклавировании (метод стерилизации с применением влажного жара под давлением. — «Известия») для обеззараживания.
Сейчас в Москве СИЗ необходимо носить только в общественных местах — в основном в транспорте и магазинах. То есть при выборе многоразовых масок их надо иметь при себе несколько штук — такие маски можно надевать и снимать по необходимости, а дома подвергать тепловой обработке.