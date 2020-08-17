Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
16В Бейруте произошел сильный взрыв
00:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Группа IOWA поддержала протестующих в Белоруссии

Белорусско-российская поп-рок-группа IOWA, основанная в Могилеве, выпустила музыкальный клип в поддержку протестующих в Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

Артисты заявили, что трагические события на их родине отодвинули остальные мысли на второй план. «Если не любить свой народ, если не принимать, не стремиться понять новое поколение — помочь ему ты не сможешь, как и дать надежду на будущее (…) Иметь право выбора — это не привилегия, это норма», — сказано в описании под роликом.

Клип «Мечта» сопровождается хэштегом #жывебеларусь, популярном среди протестующих.

Ранее в поддержку участников мирных акций высказались певица Рита Дакота, актриса Александра Бортич, рэпер Влади из группы «Каста», продюсер Максим Фадеев и певец Макс Корж.

О протестах в Белоруссии также высказывались и зарубежные артисты. Так, актер и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето выложил в соцсети снимки уличных протестов, стычек митингующих с милицией и фотографии раненых, а актер Чак Норрис обратился к действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко и пообещал заставить его плакать.

 Российский журналист об избиениях протестующих в Белоруссии
«Позор тем, кто выполняет такие приказы»: белорусские силовики выбрасывают форму и стыдят сослуживцев
Макрон призвал ЕС поддержать мирные манифестации в Белоруссии
Дочь Назарбаева прокомментировала смерть своего сына
Минобороны предложило ввести новый вид тайны
Главные события Белоруссии: митинг за Лукашенко и марши свободы
Россиянам рассказали об изощренных способах ввоза «санкционки»
Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау
Здоровье
8 болезней, которые угрожают знаменитостям из-за их национальности Кого из актеров и музыкантов надо срочно отправить на флюорографию, а кого — к маммологу?
Hi-Tech
Крутые телевизоры Sony резко подешевели Количество ограничено
Авто
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей Власти вновь заговорили о необходимости повсеместного внедрения алкозамков в машинах
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Совершат научный прорыв. Россия и Китай опередят весь мир
В России разрабатывают еще одну вакцину
Вы знали про это? У деревьев есть личное пространство
Огненный пояс России. Как тушат Якутию, Курган, Югру и Чукотку
Дети
38-летняя Наталья Подольская во второй раз станет мамой (фото) Певица принимает поздравления
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь