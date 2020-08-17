02:35 (мск), источник: Интерфакс
С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения
Москва. 17 августа. INTERFAX.RU — С понедельника, 17 августа, в Киеве несколько ужесточаются карантинные ограничения, поскольку столица
Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%, и составляет сегодня 52,2%, пояснил Кличко на брифинге в минувшую пятницу.
«С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты: (на — ИФ) пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты — масок; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции; проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м² площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе; организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя; заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест; общественный транспорт — трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси — осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения», — рассказал мэр.
«Ситуация — неприятная и сложная. Киев готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом. Не надо игнорировать правила! Соблюдать их несложно, но важно», — подчеркнул Кличко.