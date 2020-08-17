Родителям первоклассников могут дать специальный выходной

Маркс рассказала, что институт в первой декаде августа провел опрос, который охватил 1,6 тыс родителей в разных регионах, и 56% респондентов заявили, что они намерены проводить ребенка на первый урок, при этом большинству придется брать для этого отгул или отпуск за свой счет, остальные решили договориться с работодателем, чтобы выйти на работу чуть позднее.
Кроме того, присутствие родителей, по мнению психологов, крайне важно для внутреннего спокойствия первоклассников 1 сентября, потому что в момент начала обучения они могут испытывать сильный стресс.
Как отмечает агенство, Маркс попросила Голикову рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство, что, по ее словам, позволит «сохранить традиции празднования Дня знаний», и будет способствовать «скорейшей адаптации детей к новой учебной среде».
Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый учебный год в московских школах начнется без торжественных линеек и массовых мероприятий. Он добавил, что учеба в московских школах начнется 1 сентября при условии соблюдения ими мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.