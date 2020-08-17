Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
19Атомный ужас
07:35 (мск), источник: Ведомости

Родителям первоклассников могут дать специальный выходной

Руководитель института прогрессивного образования Анна Маркс предложила ввести в России выходной для родителей первоклассников на 1 сентября. Соответствующее обращение, как пишет «РИА Новости», Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Источник: РИА "Новости"

Маркс рассказала, что институт в первой декаде августа провел опрос, который охватил 1,6 тыс родителей в разных регионах, и 56% респондентов заявили, что они намерены проводить ребенка на первый урок, при этом большинству придется брать для этого отгул или отпуск за свой счет, остальные решили договориться с работодателем, чтобы выйти на работу чуть позднее.

Кроме того, присутствие родителей, по мнению психологов, крайне важно для внутреннего спокойствия первоклассников 1 сентября, потому что в момент начала обучения они могут испытывать сильный стресс.

Как отмечает агенство, Маркс попросила Голикову рассмотреть возможность внесения изменений в трудовое законодательство, что, по ее словам, позволит «сохранить традиции празднования Дня знаний», и будет способствовать «скорейшей адаптации детей к новой учебной среде».

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый учебный год в московских школах начнется без торжественных линеек и массовых мероприятий. Он добавил, что учеба в московских школах начнется 1 сентября при условии соблюдения ими мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

 Как избежать хакерских атак на производстве
Какую стратегию b2b-продаж выбрать в пандемию
Макрон призвал ЕС поддержать мирные манифестации в Белоруссии
Пушков объяснил, почему Лукашенко может проиграть
Минобороны предложило ввести новый вид тайны
Парламентарии не спешат избавляться от недвижимости за границей
Россиянам рассказали об изощренных способах ввоза «санкционки»
С 17 августа в Киеве ужесточаются карантинные ограничения
Hi-Tech
Крутые телевизоры Sony резко подешевели Количество ограничено
Горячие темы на Авто
Кому еще не понятно, что происходит в Белорусии? 293
Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС. 188
Ничего. Сегодня можно. Просто пятница сегодня. 89
Мой Каменец. Собор Петра и Павла. 73
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
В России разрабатывают еще одну вакцину
Огненный пояс России. Как тушат Якутию, Курган, Югру и Чукотку
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Как в России пройдет вакцинация?
Дети
38-летняя Наталья Подольская во второй раз станет мамой (фото) Певица принимает поздравления
Леди
51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж Избранник звезды на 5 лет моложе нее
Новости партнеров
Как в России пройдет вакцинация?
Будет и дальше гореть? В сентябре все не закончится
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Единороссы направят средства на борьбу с коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь